Одна з найпопулярніших вітчизняних зірок незмінно диктує тренди українським модницям. Надя Дорофєєва продемонструвала стильну спідницю, яка неодмінно з'явиться в гардеробі цього літнього сезону.

Екссолістка попгурту "Время и Стекло" навіть впродовж карантину не зраджує своїй любові до стильних образів. На особистій сторінці в інстаграмі Надя Дорофєєва показала одразу два фешн-look, головним елементом яких стала спідниця довжини міді з пікантним розрізом до стегон.

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Співачка – знана любителька стритстайл-образів. У її гардеробі безліч об'ємних худі, світшотів та джемперів, у яких зірка почуває себе комфортно. Проте, як кожна дівчина, Дорофєєва прагне виглядати жіночною та спокусливою, обираючи для цього трендову спідницю.

Трендова спідниця літнього сезону

Поки червень не тішить теплом, Надя Дорофєєва не поспішає оголювати стрункі ніжки в мінісукнях. Натомість вона обирає довгі спідниці. Так, базовою річчю її образу стала кремова спідниця вільного крою з високою талією та розрізом до стегон. Пікантний виріз прикрили чорні вставки з легкої тканини. Зірка доповнила спідницю довжини міді чорною обтислою кофтинкою з пікантним декольте та тонким поясом. Look артистка завершила масивними чорними черевиками.

Водночас Надя Дорофєєва підкинула фоловерам модну задачку, поцікавившись, якому одягу вони віддають перевагу: штанам чи спідницям.

Головним елементом другого образу теж стала мідіспідниця з повітряної тканини темно-синього кольору та білим геометричним орнаментом. Розріз на вбранні був збоку та попри вітряну погоду дозволив знаменитості засвітити стрункі ніжки. Дорофєєва доповнила стильний аутфіт білим худі з блискавкою та довгою чорною пуховою жилеткою. Вона грайливо кружляла в фешн-образі та надсилала повітряні поцілунки всім своїм прихильникам.