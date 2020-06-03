Літо – період красивих суконь, спідниць та костюмів. Звісно ж, кожен образ нам хочеться доповнити трендовим взуттям, аби наш літній look був особливим. Ми знайшли для вас добірку найкращого взуття цього сезону, яке точно не залишать вас байдужими.

Кожен наш образ, який ми створюємо, навіть мінімалістичний, вимагає додавання аксесуарів та підбору правильного взуття. Цілісно це робить наш look оригінальнішим, тож 24 канал знайшов для вас ідеальне трендове взуття, аби ваше літо було стильним.

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Трендове літнє взуття

Квадратні босоніжки

Історики моди розповідають, що перше взуття з квадратним носком з’явилося ще в 1830-их роках. Квадратні шкіряні босоніжки на маленькому каблуку – дуже легкий, невимушений варіант для літніх прогулянок. Таке взуття чудово підійде до довгих та коротких суконь, а також для строгих ділових костюмів з масивними плечима.



Квадратні босоніжки

Босоніжки зі шнурками

Босоніжки зі шнурками, які рекомендують зав’язувати поверх штанів палаццо, – мегатренд цього літа. Виглядають босоніжки в такому поєднанні неабияк ефектно.

Втім, їх можна поєднувати з мінімалістичними сукнями – такий варіант теж виглядатиме дуже жіночно. Можна обирати в будь-якому форматі та відтінку. Що цікаво, якщо ви хочете, аби ваші ноги виглядали довшими, зробіть акцент на бежевому взутті. Чорне взуття візуально вкорочує ваші ноги.

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Масивні сандалі

Масивні сандалі – це взуття для прихильників практичності. Комбінувати їх можна зі всім: джинсами, бермудами, спідницями чи навіть платтями.

Масивні шльопанці

Якщо ваш образ лаконічний, без зайвих деталей – спробуйте його урізноманітнити за допомогою масивних шльопанців. Бюджетний варіант можна знайти на полицях мас-маркету. Таке взуття додасть вашому луку родзинки та незвичності.



Масивні шльопанці / Фото з Pinterest

Ланцюги на туфлях

Ланцюги – найпопулярніший тренд літа, і не лише на взутті. Такий виріб вже успішно використовують, як кольє, браслет на руки чи на ногу. Ланцюги на туфлях можуть бути тонкими, масивними, золотистими чи срібними – від фасону та кольору взуття своєї актуальності не втратить. Тоненький ланцюг на взутті додасть романтичності та легкості, масивний ланцюг – заставить звернути на вас увагу.

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В’єтнамки на каблуку

В'єтнамки на каблуку – трохи незвичне поєднання, але зірки стрітстайлу вже звикли до такого тренду, радо купують нові моделі, тож це ще один різновид взуття, який точно буде популярним цього літа. Світових знаменитостей вже зачарувало взуття від Bottega Veneta. Акцент цієї моделі зосереджений на спіральному ремінці та рептильному принті.

Лофери

Лофери – практична модель на заміну кросівкам та балеткам. Лофери ідеально підійдуть до ділових костюмів чи будь-якого іншого щоденного образу. Щодо матеріалу, то можна обрати ті, які вам найбільше до вподоби: зі шкіри, замшу, деніму, оформлені принтами чи просто класичні. Головне – вам має бути в них зручно.