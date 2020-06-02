Літо вже розпочалося, і хоч погода за вікном не сильно тішить, все ж таки сонячним дням бути. А це означає, що нам відтепер варто звернути увагу на актуальні фасони сумок, аби залишатися в тренді.

Літній сезон завжди вносить корективи в наш гардероб. З появою теплих днів у нас змінюється настрій, день стає довшим, а гуляти хочеться більше. До цілісного образу варто додати красивий аксесуар – сумку, щоб все заграло яскравими барвами. На що варто звернути увагу цього літа – читайте в нашій добірці трендових сумок.

До теми Тренди літа 2020: що ми будемо носити цього сезону

Трендові сумки літа 2020

Сумка-пельмень

В народі сумку, яка не покидає своїх трендових позицій ще з 2019 року та плавно перекочувала на вершину модного Олімпу, почали називати пельмень. Представниці цієї сумки сприймаються, як стильні, сучасні леді, які йдуть в ногу з модними тенденціями.

Фасон цієї сумки може бути в найрізноманітніших кольорах, хоча найчастіше обирають білі, коричневі та чорні моделі. З чим комбінувати сумку-пельмень, можна підгледіти на інстаграм-сторінках супермоделей, "ангелів" Victoria's Secret Розі Гантінгтон-Вайтлі та Ельзи Госк.

Сумка-багет

Іконічна сумка з 1990-их років знову перекочувала на модні подіуми, отримала певну інтерпретацію, тож тепер можна завершувати свій образ нею не лише в парі з костюмами та платтями, але й влучно комбінувати з кросівками, кедами, оверсайзними-світшотами та мам-джинсами.

Сумка з плетеної шкіри

Плетена сумка з соломи – це класика літнього сезону. Втім шкіряна плетена сумка Bottega Veneta вважається справжнім мегатрендом. Переплетені смужки шкіри виглядають дуже ефектно, особливо, якщо шкіра глянцева. Вони можуть бути широкими чи вузькими, в будь-якому випадку ця сумка виглядатиме ефектно.

Цікаво Модні тренди 2020 року: що ми будемо носити і на що варто звернути увагу

Мінісумка

Мінісумка не перестає захоплювати зірок стрітстайлу, які просто обожнюють цей елемент аксесуару. В мінісумку не поміщається нічого, окрім губної помади, кредитної картки та ключів. Втім така сумка застосовується як додатковий аксесуар, який можна помістити навіть на руку. Варто додати, що така сумка вже встигла захопити модниць з усього світу ще минулого сезону, але не втратила своїх позицій досі та залишається популярною.

Макросумка

На стрітстайлах та модних подіумах моделі дефілювали з величезними сумками XXL. Найбільше прикладів таких сумок представили такі дизайнери, як Proenza Schouler, Christian Dior та Hermès. В таку оверсайзну модель сумки помістяться всі необхідні вам речі. Макросумка ідеально підходить до лляних світлих суконь чи ділових костюмів.



Трендова сумка літа 2020 / Фото з Pinterest