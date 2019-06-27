Трендові купальники літа-2019: модні поради від української стилістки

Червень – саме той місяць, коли відпустки вже заплановані, але валіза досі не складена. Проте на відпочинку не менш важливо виглядати стильно та ефектно. Журналістка LifeStyle 24 поспілкувалася з українською стилісткою, яка дала влучні поради щодо того, на які моделі купальників варто звернути увагу, а від яких краще позбутися.

Зазвичай, підготовка до пляжного сезону розпочинається навесні, коли ажіотажу з купальними костюмами ще немає, але певні плани щодо відпочинку вже є.

Читайте також: Антитренди літа-2019: топ-10 речей, яких потрібно позбутися

Однак, враховуючи швидкоплинність моди та прудку зміну тенденцій на деталі, вслідкувати за ними інколи вкрай складно. Тому станом на червень точно є дівчата, які ще не визначилися з підбором купальників для свого незабутнього відпочинку. А ще, ми впевнені, кожна дівчина погодиться з думкою, що купальний костюм годиться не лише для того, щоб купатися в морі чи засмагати на березі, насолоджуючись шумом хвиль, а й для того, щоб зробити ефектні фотографії для колекції на своїй сторінці в Instagram.

Українська сертифікована стилістка Марина Мартинів розповіла про свій погляд на пляжну моду та який купальник варто обрати для літнього відпочинку у 2019 році.

1. Чи сильно змінилася мода на купальники в порівнянні з минулим роком? За останніми спостереженнями, більшість дівчат обирають нюдові, пастельні, приглушені та однотонні купальники. Чому, на вашу думку, дівчатам хочеться мінімалізму?

Чи сильно змінилась мода? Вона не змінюється – вона циркулює по колу і постійно нагадує про себе. В порівнянні з минулим роком змінилось лише декілька речей. Дизайнери все частіше використовують принтовані матеріали, посадка стала ще вищою, а суцільні купальники, не побоюсь цього слова, на піку своєї популярності!

Мінімалізму хочеться далеко не усім! Лише тим особам, які мають страх перед експериментами або чимось новим! Тому я завжди наголошую дівчатам – експерементуйте і не бійтесь нового!

2. Які кольори більш актуальні і чому?

Зараз особливо актуальна неонова пастель. Розумієте про що я? Суперяскраві кольори, на які нібито розлили білу фарбу і вони стали пастельними. Салатовий, малиновий, помаранчевий і тому подібні. Чим приглушеніший колір, тим краще!



Купальник приглушеного малинового кольору / Фото Pinterest

3. Які фасони варто обрати влітку 2019? І чому?

Однозначним фаворитом будуть суцільні купальники з тваринним принтом. Також не втрачають своєї популярності купальники у спортивному стилі (на серфінг) та купальники з глибоким декольте!



Купальник у стилі серфінг / Фото Pinterest

4. Який тип купальника підібрати для різних типів фігури?

Роздільний купальник підійде абсолютно усім. Якщо говорити про високу посадку – це лайфхак для дівчат з короткими ніжками. Суцільний купальник не підійде дівчатам з надто пишними бедрами (тобто типу фігурі "груша"), адже візуально він їх зробить ще більшими. "Прямокутнику" варто утриматись від глибоких декольте, а перевернутому трикутнику не варто акцентувати увагу на верх (тобто яскраві елементи та рюші).



Купальник з рюшами для типу фігури "пісочний годинник" / Фото Pinterest

5. Чи актуальними будуть паєтки чи стрази (бісер) на купальниках і чому?

Акцентні речі є актуальними у цьому сезоні, та чи подобається вони мені як стилісту? Однозначно ні! Пляж – місце релаксу, відпочинку, але аж ніяк не подіуму. На фотосесії –так! У повсякденному житті – ні!

6. В моду неабияк повертаються 80-90-ті. Чи будуть модними купальники у такому стилі, які носили наші батьки?

Звичайно! Висока посадка, принти у стилі polka dot i tie dye – це все як ковток старого-нового свіжого повітря!



Купальник у стилі polka dot / Фото Pinterest

7. Якщо обирати принт, якому краще віддати перевагу? Горох, смужка (вертикальна,горизонтальна), квітковий … ?

Квіткові принти у купальнику трошки застаріле явище. Особисто я раджу надати перевагу горошку на вертикальній смужці. Для тих представниць, кому не страшні візуальні об'єми – горизонтальна полоска. Особливо актуальними є леопардові принти натурального відтінку та зебра.



Купальник з леопардовим принтом / Фото Pinterest

8. Цього сезону набули актуальності рюші і масивні рукави, чи варто звертати увагу на такі ж купальники? Можливо, жабо (рюші) на грудях?

Так, це виглядає свіжо та дуже романтично. Єдине, про що хотіла б нагадати, це особливості типів фігури і для тих представниць в кого досить пишний верх варто відмовитись від рюш у тій частині, а от у представниць з пишним низом кардинально інша картина – тут варто уникати рюш у нижній частині тіла.



Купальник з акцентами (рюшами) на фігурі типу "пісочний годинник" / Фото Pinterest

9. Топ-3 купальники, які порадите ви.

Моїми фаворитами однозначно є: купальники з низом високої посадки, суцільний купальник з анімалістичним принтом (раджу леопард або зебру) та купальник у спортивному стилі, як із серіалу "Рятівники Малібу" – як же це сексуально та стильно!



Кадр з фільму "Рятівники Малібу" / IMDb

10. Якими аксесуарами варто доповнити морський "лук" для цілісного ідеального пляжного образу? Від чого відмовитися, щоб не переборщити?

Як у купальниках, так і в будь-яких інших образах аксесуари – це наше все! Я раджу пригледіти великий солом'яний капелюх, мінімалістичні прикраси на шию та ногу і, звичайно, заколки для волосся. Можуть бути з мушлями або ж штучними квітами. Це завжди виглядає по-літньому та дуже романтично! Але раджу вже у цьому сезоні забути про перлинки. На жаль, саме вони широкими кроками відправляються в антитренди цього сезону.



Солом'яний капелюх / Фото Pinterest

11. Яке взуття вибрати на пляж, окрім добре відомих в’єтнамок?

Насправді, якраз саме в'єтнамки я б не обирала на пляжний відпочинок, надто сухо та не цікаво. Еспадрильї, босоніжки "на низькому ходу" у стилі Phoebe Philo та тапочки з масивним пасочком на ніжці – ось це саме те!



Еспадрильї / Фото Pinterest