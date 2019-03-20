Трендові штани, сукня в горох і яскравий total look: Пріянка Чопра зачарувала трьома виходами

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Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @priyankachopra

Індійська акторка і переможниця конкурсу краси "Міс Світу 2000" відвідала Нью-Йорк з офіційним візитом. Під час свого промо-туру Пріянка Чопра змінила мінімум три наряди, які запам'яталися її шанувальникам. Індійська знаменитість довела, що у неї відмінний смак.

Пріянка Чопра запускає свій YouTube-проект під назвою If I Could Tell You Just One Thing, який побачить світ вперше 27 березня. Він спрямований на спілкування індійської красуні з відомими жінками, які будуть ділитися з нею своїми надихаючими історіями і даватимуть корисні поради. З нагоди швидкого запуску Пріянка Чопра відвідала Нью-Йорк з промо-кампанією свого проекту.

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Для кожного з виходів модель обрала кардинально інший за стилем, однак не менш стильний наряд. На зйомки шоу Watch What Happens Live 36-річна Пріянка Чопра прийшла в напівпрозорій чорній сукні в білий горох. Під надто відверте вбрання від Philosophy актриса одягнула чорне боді, а доповнила образ діамантовим намистом Chopard і туфлями-човниками з великими бантами від Christian Louboutin.

 

Другим виходом Пріянки Чопри став візит на студію ABC. Пріянка Чопра прибула на зустріч в штанах з трендовим зміїним принтом, білій кофті та яскравій накидці від Madiyah Al Sharqi. Однак при виході з приміщення модель була замічена в яскраво-рожевій сукні від Tom Ford, родзинкою якої став широкий пояс, який вдало підкреслив талію Пріянки Чопри.

Пріянка Чопра
Пріянка Чопра / Instagram / @nawa3emcom

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Пріянка Чопра
Джерело: LifeStyle 24
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