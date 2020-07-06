Телеведуча повернулась до зйомок програми "Світське життя" й щотижня вражає ефектними образами. Для нового випуску Катя Осадча приміряла трендову сукню салатового кольору, яку доповнила солом'яним капелюшком.

Навіть в ізоляції Каті Осадчій вдавалось дивувати користувачів соцмереж стильними образами. Зараз за зовнішній вигляд зірки перед камерами відповідають стилісти, адже ведуча повернулася до зйомок. В інстаграм-профілі програми "Світське життя" з'явилися фото з інтерв'ю зіркової родини музичного продюсера Юрія Нікітіна і співачки Ольги Горбачової, для якого Осадча обрала вишуканий образ.

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Подружжя не лише поділилося сімейними подробицями з нагоди 4 річниці весілля, а й прогулялось розарієм ботанічного саду. Їхні елегантні вбрання не залишили естетів байдужими.

Образ Каті Осадчої

Для літнього виходу зірка обрала легку сукню довжини міді салатового кольору з оригінальним квітковим принтом. Вбрання з високими розрізами підкреслювало стрункі ніжки ведучої, а пікантне декольте додавало шарму. Сукню вільного крою вона доповнила білим поясом, який акцентував на талії, та червоними босоніжками на товстих підборах.

Легкий яскравий look довершив солом'яний капелюшок та золоті сережки кільця. До слова, Катя Осадча не обтяжувала образ аксесуарами, як і радить український модельєр Андре Тан у поєднанні з трендовими сукнями з квітковим принтом.

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