Тренуйся як Тор: секрети голлівудського актора Кріса Хемсворта, який став супергероєм Marvel

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Кінокритики спочатку скептично поставилися до рішення студії Marvel, яка понад десять років тому обрала на роль бога грому Тора – нікому невідомого австралійського актора Кріса Хемсворта.

Утім, вони ризикнули і не схибили. Нині цей чолов’яга – одне з головних облич найуспішнішої франшизи в історії кінематографу.

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Як тренувався Кріс Хемсворт?

Проте, аби стати успішним Крісові довелося дуже багато їсти і ще більше працювати у залі. Від природи спортивну, утім худорляву статуру, Хемсворт за півроку тренувань по 5-6 днів на тиждень, перетворив у тіло Бога.

Окрім традиційної тяганини заліза у залі, австралієць активно займався ударними вправами та функціональними тренуваннями. Особливо тут виділяється популярний нині канат. Натрапите на такий у своєму залі – не проходьте повз.

Дивіться відео: як тренувався Кріс Хемсворт

Чим корисні вправи з канатом?Робота із канатом унікальна, адже дозволяє одночасно тренувати і серцево-судинну систему і силові показники. При цьому навантаження на суглоби мінімальне, що суттєво знижує ризик травми.

Тренування з канатом зміцнює біцепси, плечі, м'язи стабілізатори, дозволяє розвинути вибухову силу і витривалість та звісно допомагає активно спалювати жир.

Всього за пів години такої роботи можна втратити під 500 калорій, при цьому метаболізм продовжує працювати на підвищених обертах і після завершення самого тренування.

Головна перевага підходу, який обрав Кріс Хемсворт, в тому що у підсумку ти отримуєш м’язи які годяться не лише для того аби позувати перед камери, але й у бійці згодяться – у своїх фільмах Тор буквально розкидував людей у різні боки.

Тренування Кріса Хемсворта
Тренування Кріса Хемсворта

Як харчувався Кріс Хемсворт?

Саме каша стала основою раціону Хемсворта при підготовці до ролі Тора. Утім, вибір конкретного виду крупи виявився дещо незвичним – Кріс взявся наминати кіноа.

Чим корисна кіноа? Вона корисна і навіть унікальна, насамперед своїм амінокислотним набором. Амінокислоти це – складові частинки білка, який зі свого боку є головним будівельним матеріалом у нашому організмі. Тож ця крупа може стати практично повноцінним замінником м’яса. Поза тим, тут ще й дуже багато клітковини, рослинних жирів, вітамінів групи B і мікроелементи, які не просто знайти у інших продуктах.

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Кріс Хемсворт у своєму бажанні перетворитися в міфологічного скандинавського бога, звісно, теж не обмежувався одним чи двома продуктами.

Як актору довелося набрати вагу для "Месників"

Власне, аби набрати вагу акторові доводилося їсти по вісім разів на день. І поза кіноа, раціон Кріса вас навряд чи надто здивує, окрім хіба що малини. Така звична і майже банальна для нас ягода насправді нині майже невід’ємний атрибут на столах тих, хто прагне вести здорове життя.

Малина корисна для організму
Малина корисна для організму

Чому малина корисна? По-перше, малина просто смачна і солодка, тож здатна урізноманітнити смак звичної вівсянки. Та при цьому ягода дуже низькокалорійна і в ній купа клітковини. Ще звісно маса вітамінів та мікроелементів.

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Теги: LifeStyle Новини Спорту Новини LifeStyle Кіно Зірки на тарілці Голлівуд
Джерело: 24 канал
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