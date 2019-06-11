Тренуйся як Тор: секрети голлівудського актора Кріса Хемсворта, який став супергероєм Marvel

Кінокритики спочатку скептично поставилися до рішення студії Marvel, яка понад десять років тому обрала на роль бога грому Тора – нікому невідомого австралійського актора Кріса Хемсворта.

Утім, вони ризикнули і не схибили. Нині цей чолов’яга – одне з головних облич найуспішнішої франшизи в історії кінематографу.

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Як тренувався Кріс Хемсворт?

Проте, аби стати успішним Крісові довелося дуже багато їсти і ще більше працювати у залі. Від природи спортивну, утім худорляву статуру, Хемсворт за півроку тренувань по 5-6 днів на тиждень, перетворив у тіло Бога.

Окрім традиційної тяганини заліза у залі, австралієць активно займався ударними вправами та функціональними тренуваннями. Особливо тут виділяється популярний нині канат. Натрапите на такий у своєму залі – не проходьте повз.

Дивіться відео: як тренувався Кріс Хемсворт

Чим корисні вправи з канатом?Робота із канатом унікальна, адже дозволяє одночасно тренувати і серцево-судинну систему і силові показники. При цьому навантаження на суглоби мінімальне, що суттєво знижує ризик травми.



Тренування з канатом зміцнює біцепси, плечі, м'язи стабілізатори, дозволяє розвинути вибухову силу і витривалість та звісно допомагає активно спалювати жир.



Всього за пів години такої роботи можна втратити під 500 калорій, при цьому метаболізм продовжує працювати на підвищених обертах і після завершення самого тренування.

Головна перевага підходу, який обрав Кріс Хемсворт, в тому що у підсумку ти отримуєш м’язи які годяться не лише для того аби позувати перед камери, але й у бійці згодяться – у своїх фільмах Тор буквально розкидував людей у різні боки.



Тренування Кріса Хемсворта

Як харчувався Кріс Хемсворт?

Саме каша стала основою раціону Хемсворта при підготовці до ролі Тора. Утім, вибір конкретного виду крупи виявився дещо незвичним – Кріс взявся наминати кіноа.

Чим корисна кіноа? Вона корисна і навіть унікальна, насамперед своїм амінокислотним набором. Амінокислоти це – складові частинки білка, який зі свого боку є головним будівельним матеріалом у нашому організмі. Тож ця крупа може стати практично повноцінним замінником м’яса. Поза тим, тут ще й дуже багато клітковини, рослинних жирів, вітамінів групи B і мікроелементи, які не просто знайти у інших продуктах.

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Кріс Хемсворт у своєму бажанні перетворитися в міфологічного скандинавського бога, звісно, теж не обмежувався одним чи двома продуктами.

Як актору довелося набрати вагу для "Месників"

Власне, аби набрати вагу акторові доводилося їсти по вісім разів на день. І поза кіноа, раціон Кріса вас навряд чи надто здивує, окрім хіба що малини. Така звична і майже банальна для нас ягода насправді нині майже невід’ємний атрибут на столах тих, хто прагне вести здорове життя.



Малина корисна для організму

Чому малина корисна? По-перше, малина просто смачна і солодка, тож здатна урізноманітнити смак звичної вівсянки. Та при цьому ягода дуже низькокалорійна і в ній купа клітковини. Ще звісно маса вітамінів та мікроелементів.