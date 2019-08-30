Третій сезон "13 причин чому": Хто вбив Брайса Вокера?

Третій сезон серіалу "13 причин чому" обирає центром історії не знайому фанам покійну Ханну Бейкер, а хлопця, якому багато хто бажав смерті.

Серіал 13 Reasons Why привернув увагу виходом першого сезону, бо підняв складні теми підліткової реальності: знущання зі слабших, сексуальні домагання, суїцидні настрої, наркотики... Актори серіалу закликають людей, які стикались зі схожим, дивитись серіал обережно, а ще краще із близькою людиною. Глядачам пропонують гарячу лінію, сайт і всю допомогу, яку можуть надати. Тобто, "13 причин чому" – не просто екранізація книги Джея Ашера, а соціальний проект. І це той випадок, коли послідовність сезонів має значення.

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13 Reasons Why / Кадр із фільму

Оригінальну історію Ханни Бейкер зустріли схвально, тож ситуація натякала на другий сезон. Із серіалу, в якому центральний персонаж помер ще до початку зйомок, важко витиснути більше, ніж він вже дав. Тому другий сезон присвятили суду, який відтворює всі передсмертні події і розкриває невідомі дотепер факти. Другі "13 причин чому" вийшли не більше, ніж спробою поїздити на хорошій історії. Замість сиквела вони зіграли роль недолугого римейку. Але, щоб сповна зрозуміти персонажів, другий сезон пропускати не варто.

Третій сезон довів, що персонажам ще є що розповісти. Навіть, якщо воно не стосується Ханни Бейкер, з якої перестали витягувати більше, ніж можливо. Творці серіалу зрозуміли свою помилку. Перше ж промо нового сезону мало гучний заголовок: "Хто вбив Брайса Вокера?". Творці повернулись до формату, за яким кожна серія висвітлює мотиви одного з героїв серіалу і залишає глядача гадати, чи не ця особа вбила Брайса. Це переводить 13 Reasons Why в одну категорію з Riverdale і Pretty Little Liars, але запалює повторний інтерес, даючи глядачам нову загадку.



13 Reasons Why / Кадр із фільму

Брайса міг вбити будь-хто з центральних персонажів, бо у кожного був мотив. Сам же Брайс вперше починає викликати співчуття. Персонаж, хоч і не консистентно, але міняється у кращу сторону, нарешті усвідомлюючи, скільки горя приніс оточуючим. Так серіал підкреслює, що ніхто не без гріха – навіть персонажі на хорошій стороні. З Брайса роблять нову Ханну: його заклеймили і ніхто не хоче чути, як би хлопець не старався змінитись.

Розслідуванням вбивства, окрім поліції, займається Ані, новенька у школі. Вона структурує серіал, але дратує глядача. Чому новенька розповідає, хто є хто, і ставить під сумнів персонажів, які вже знайомі глядачеві за два попередні сезони? Справа в тому, що глядач знає цих людей краще за Ані. Новенька не може просто прийти і одразу зайняти центральне місце в розповіді і розбиратись, хто є хто. Її поява не була плавною, нагоди познайомитись належним чином не було, тому серед глядачів новенька вжилась гірше, ніж серед однокласників.



13 Reasons Why / Кадр із фільму

Окрім тем, які автори серіалу ведуть від свого початку, у третьому сезоні торкаються абортів, депортації, камінгауту геїв і радикальності феміністок. Третій сезон "13 причин чому" містить якнайбільше соціальних тем, не кожна з яких вдало розкрита, але залишається актуальною для цільової аудиторії. Водночас критики називають сезон "драмою заради драми" і не певні, чи виправдане його існування. Питання радше звучить так: чи виправдане чимось, окрім рейтингів, продовження історії Ханни Бейкер?

Втім третій сезон прийняли краще за другий. І поки наші погляди та рецензії зосереджені на Ханні чи Брайсі, окрім них, у серіалі є, як мінімум, один постраждалий, якого можна було врятувати від смерті. Можливо, про нього ми почуємо більше вже у четвертому сезоні, який стане останнім для "13 причин чому".

Дивіться трейлер до третього сезону "13 причин чому": відео

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