Тревіс Скотт хоче відновити стосунки з Кайлі Дженнер, але у її мами є одна умова

Американський репер Тревіс Скотт у 2019 році розійшовся зі своєю коханою Кайлі, але він продовжує спільно виховувати доньку Стормі. Тепер у нього з'явились плани возз'єднатись з дівчиною, але Кріс Дженнер, мама Кайлі, поставила йому своїй умови.

Тревіс Скотт та Кайлі Дженнер близько року перебували в стосунках та народили донечку Стормі. Згодом вони порвали стосунки, але продовжували спілкуватись заради дитини. ЗМІ останнім часом все частіше підловлювали світську левицю з чоловіком, але близький до оточення пари інсайдер стверджує, що Тревіс намагається повернутись назад до коханої. Про це повідомляють на The Sun.

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Втім, зіркова матуся Кріс Дженнер поставила умову, що він може претендувати на серце Кайлі лише у тому випадку, якщо він їй освідчиться. Адже попередній досвід цивільного шлюбу виявився невдалим. Він має показати всю серйозність намірів, до того ж Дженнер сама хоче мати велику і міцну сім'ю, як у її сестри Кім Кардашян. Відомо, що вона одружена з Каньє Вестом і має четверо дітей.