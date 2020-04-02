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Тревіс Скотт хоче відновити стосунки з Кайлі Дженнер, але у її мами є одна умова

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Кріс Дженнер і її донька Кайлі / Instagram / @kyliejenner

Американський репер Тревіс Скотт у 2019 році розійшовся зі своєю коханою Кайлі, але він продовжує спільно виховувати доньку Стормі. Тепер у нього з'явились плани возз'єднатись з дівчиною, але Кріс Дженнер, мама Кайлі, поставила йому своїй умови.

Тревіс Скотт та Кайлі Дженнер близько року перебували в стосунках та народили донечку Стормі. Згодом вони порвали стосунки, але продовжували спілкуватись заради дитини. ЗМІ останнім часом все частіше підловлювали світську левицю з чоловіком, але близький до оточення пари інсайдер стверджує, що Тревіс намагається повернутись назад до коханої. Про це повідомляють на The Sun.

Цікаво Кім Кардашян та Кайлі Дженнер зупиняють виробництво власної косметики через коронавірус

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Втім, зіркова матуся Кріс Дженнер поставила умову, що він може претендувати на серце Кайлі лише у тому випадку, якщо він їй освідчиться. Адже попередній досвід цивільного шлюбу виявився невдалим. Він має показати всю серйозність намірів, до того ж Дженнер сама хоче мати велику і міцну сім'ю, як у її сестри Кім Кардашян. Відомо, що вона одружена з Каньє Вестом і має четверо дітей.

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Зіркові батьки Кайлі Дженнер
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