Тревіс Скотт вперше прокоментував чутки про зраду Кайлі Дженнер

22-річна наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер розійшлася з 27-річним Тревісом Скоттом, батьком своєї дочки Стормі. Після цього у мережі почали поширюватися чутки про невірність репера та його зради протягом двох років їхніх стосунків.

Тревіс Скотт вирішив не мовчати та відповісти на чутки, які поширюють західні ЗМІ та у мережі. Репер розмістив заяву на своїй сторінці в інстаграмі у сторіз.

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Чоловік заявив, що ці історії – брехливі і не мають нічого спільного з правдою.

Неприємно, коли бачиш неправдиві слова, сказані про тебе. Ці брехливі історії про те, що я обманював і зраджував, просто не відповідають дійсності. Зараз я зосереджений на життя, музиці і сім'ї – ось що правда,

– наголосив екскоханий Кайлі Дженнер.



Заява Тревіса Скотта / Скріншот

Сама ж мільярдерка також прокоментувала їхній розрив у себе в твіттері. За її словами, для них з Тревісом Скоттом у пріоритеті 1-річна донька Стормі.

"Ми з Тревісом чудово ладимо і вся наша увага зосереджена зараз на Стормі! ️Наша дружба і наша дочка в пріоритеті", – заявила Кайлі Дженнер.