Тревіс Скотт вперше прокоментував чутки про зраду Кайлі Дженнер

21 Читать новость на русском
Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер
Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер / www.gettyimages.com

22-річна наймолодша мільярдерка Кайлі Дженнер розійшлася з 27-річним Тревісом Скоттом, батьком своєї дочки Стормі. Після цього у мережі почали поширюватися чутки про невірність репера та його зради протягом двох років їхніх стосунків.

Тревіс Скотт вирішив не мовчати та відповісти на чутки, які поширюють західні ЗМІ та у мережі. Репер розмістив заяву на своїй сторінці в інстаграмі у сторіз.

Читайте також: Тревіс Скотт зраджував Кайлі Дженнер протягом двох років стосунків, – ЗМІ

Чоловік заявив, що ці історії – брехливі і не мають нічого спільного з правдою.

Неприємно, коли бачиш неправдиві слова, сказані про тебе. Ці брехливі історії про те, що я обманював і зраджував, просто не відповідають дійсності. Зараз я зосереджений на життя, музиці і сім'ї – ось що правда,
– наголосив екскоханий Кайлі Дженнер.


Заява Тревіса Скотта / Скріншот

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

Сама ж мільярдерка також прокоментувала їхній розрив у себе в твіттері. За її словами, для них з Тревісом Скоттом у пріоритеті 1-річна донька Стормі.

"Ми з Тревісом чудово ладимо і вся наша увага зосереджена зараз на Стормі! ️Наша дружба і наша дочка в пріоритеті", – заявила Кайлі Дженнер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie (@kyliejenner)

 

 

blog_ava
Дерев’янченко у видовищному поєдинку програв Головкіну сумнівним рішенням суддів
сьогодні
2823
Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові розлучення Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
5 жовтня 10:30 Пам'яті Стіва Джобса: найбільш мотивуючі цитати творця iPhone
Наталя Сколоздра 5848
15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
4 жовтня 15:04 15 тварин України, яких ми можемо більше не зустріти у природі
Олена Левчук 25786
Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
4 жовтня 09:03 Куди піти на вихідних у Києві: афіша на 4 – 6 жовтня
323
Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
3 жовтня 16:49 Що подарувати на День учителя: небанальні сюрпризи для улюблених педагогів
Квітослава Туз 2261
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2 жовтня 17:34 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
Марта Вересюк 4106
Новини
Більше новин
Залиште відгук