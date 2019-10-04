Тревіс Скотт зраджував Кайлі Дженнер протягом двох років стосунків, – ЗМІ

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Тревіс Скотт, Кайлі Дженнер і ймовірна коханка репера
Тревіс Скотт, Кайлі Дженнер і ймовірна коханка репера / Колаж: LifeStyle 24

Подробиці особистого життя 22-річної Кайлі Дженнер і 27-річного Тревіса Скотта продовжують підривати заголовки іноземних ЗМІ. У мережі з’явилися підозри про невірність відомого репера щодо своєї дівчини та мами його 1-річної доньки.

Як повідомляє іноземне видання The Daily Mail, інстаграм-користувачі самотужки провели справжнє розслідування щодо стосунків Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта. Фанати пари заявляють, що істинні причини їхнього розпаду є значно глибшими, ніж зірки їх описують.

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Ретельно відстеживши сторінки 27-річного репера в інстаграмі, прихильники зауважили, що швидше за все він був захоплений іншою інста-дівою Рожан Кар, з якою познайомився ще до початку стосунків з Кайлі.

Подруга Тревіса Скотта
Подруга Тревіса Скотта / Instagram / @yungsweetro.o

До прикладу, у березні 2018 року, через місяць після народження доньки, Тревіс Скотт відпочивав в горах, опублікувавши фото на фоні засніжених схилів. Одразу на наступний день його подруга засвітила фото у подібному місці.

Тревіс Скотт
Тревіс Скотт та його ймовірна коханка / Колаж: LifeStyle 24

Така ж сама ситуація трапилася з зірками влітку 2019 року. Рожан Кар і Тревіс Скотт похизувалися світлинами з одного і того самого казино, знову витримавши паузу тривалістю в тиждень.


Тревіс Скотт та його ймовірна коханка / Колаж: LifeStyle 24

Пізніше зваблива інста-зірка опублікувала на своїй сторінці фото в дзеркалі, де на фоні видніється чоловіча пара кросівок, подібних до взуття репера. А на фан-акаунті Рожан Кар з'явилося фото з 2013 року, на якому вона несе великого іграшкового ведмедя, а поруч з нею йде хлопець, подібний до Тревіса Скотта.

Тревіс Скотт
Тревіс Скотт і його ймовірна коханка / Колаж: LifeStyle 24

Проте сама дівчина в коментарі для іноземного видання будь-який зв'язок з ним заперечує. Вона запевняє, що жодна з чуток не є правдивою, а соцмережі спотворюють реальність. Рожан Кар закликала користувачів не розповсюджувати неправдиву інформацію.

Варто нагадати, про розставання Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта стало відомо в середу, 2 жовтня. Одразу ж після того Кайлі Дженнер помітили у нічному клубі в компанії колишнього бойфренда, після чого о 2 годині ночі вони засвітилися біля його студії звукозапису. Однак мільярдерка заперечила, що провела вечір з репером Tyga, заявивши, що лише висадила поруч з готелем своїх друзів. Також 22-річна світська левиця підтвердила розрив з Тревісом Скоттом, запевнивши, що в пріоритеті для них донька і вони підтримують хороші стосунки. 

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Теги: LifeStyle Зіркові розлучення Кайлі Дженнер Новини LifeStyle
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