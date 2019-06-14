Трейлер до фільму "Доктор Сон" з Юеном Мак-Грегором підриває мережу: відео

Зйомки чергової екранізації на фільм Стівена Кінга добігли кінця. В мережі з’явився перший офіційний трейлер картини "Доктор Сон", головну роль у якому виконав Юен Мак-Грегор.

Перший офіційний трейлер до фільму "Доктор Сон" з'явився на YouTube-каналі студії Warner Bros. Менше, ніж за добу ролик зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

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Фільм "Доктор Сон" знятий за мотивами однойменного роману і є продовженням попередньої екранізації під назвою "Сяйво".

За сюжетом, головний герой Денні Торренс, який також фігурував у попередній частині, помітно подорослішав. Однак він надалі володіє надлюдськими телепатичними здібностями. Також хлопець досі живе сам і ніяк не може оговтатися від трагедії, яка трапилася в готелі "Оверлук". У його голові з’являються жахи з минулого, які просочуються у реальність через стіни в кімнаті.

Проте одного дня Денні Торренс вирішує припинити пити і влаштовується на роботу в госпіс. Там він знайомиться з дівчиною Аброю, яка наділена здатністю "сяяти". Хлопець ставить собі за мету врятувати її від групи мисливців, які полюють на обдарованих дітей.

Дивитися трейлер до фільму "Доктор Сон": відео