Трейлер фільму про Василя Стуса "Заборонений" з'явився в мережі

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Фільм про Стуса "Заборонений" вийде на екрани 5 вересня
Фільм про Стуса "Заборонений" вийде на екрани 5 вересня / Кадр з відео

Трейлер фільму "Заборонений" про долю Василя Стуса – репресованого українського поета та дисидента – опублікувало у YouTube Держагентство з питань кіно. Рік тому довкола стрічки розгорівся скандал, адже зі сценарію прибрали сцену за участю тодішнього адвоката Стуса – Віктора Медведчука.

Фільм "Заборонений" розповідає про останні роки життя Стуса, його боротьбу із радянською системою та спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку поет намагався передати з в'язниці на волю.

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У прокат стрічка вийде 5 вересня – у роковини загибелі поета.

Дивіться трейлер фільму "Заборонений" про Василя Стуса:

Режисер фільму – Роман Бровко, автори сценарію – Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов, продюсер – Артем Денисов, компанія UM-GROUP.

Головні ролі зіграли Дмитро Ярошенко, Віталій Салій, Олег Масленніков, Євгенія Гладій, Карина Шереверова, Діана Розовлян.

Фільм отримав державну фінансову підтримку у розмірі 19 мільйонів 264 тисяч 500 гривень. А загальний бюджет стрічки – 38 мільйонів 529 тисяч гривень.

Що відомо про скандал довкола фільму про Стуса? У 2018 році зі сценарію фільму про Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання над поетом, адвокатом якого був Віктор Медведчук – теперішній кум президента Росії Володимира Путіна та проросійський політик.

Знімальна група тоді пояснила, що кадри з Медведчуком були вирізані, щоб не стати "політичним інструментом". Але потім стало відомо, що вирізати шмат фільму вимагали представники Медведчука. Згодом творці фільму обіцяли повернути у стрічку вирізану сцену.

Зауважимо, що в реальному житті Медведчук, попри те, що мав захищати Стуса в суді, повністю погодився з надуманими звинуваченнями суду і поета кинули до в'язниці, де він і помер.

Окрім того, син поета Дмитро Стус у 2018 році заявив, що відмовився співпрацювати з творцями фільму про батька, оскільки йому нібито категорично не сподобався сценарій стрічки.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Скандал з фільмом про Стуса Віктор Медведчук Література
Джерело: 24 канал
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