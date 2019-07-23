Три грації: Ольга Сумська з доньками прикрасила обкладинку глянцю

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Ольга Сумська з доньками прикрасили глянець
Ольга Сумська з доньками прикрасили глянець / Instagram / @olgasumska

Відома українська акторка Ольга Сумська погодилась на стильну фотосесію для вітчизняного глянцю. Однак у новому випуску вона постала не сама, а зі своїми двома дорослими доньками – Антоніною Паперною та Анною Борисюк.

Відповідними знімками зіркова матуся поділилась на своїй офіційній сторінці в Instagram. Ольга Сумська, яка не часто показує громадськості сімейні знімки з нащадками, прикрасила з ними новий випуск журналу Viva. 

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Перед камерою фотографа Софії Зай три красуні постали у яскравих штанних костюмах з поясом. При цьому Ольга Сумська приміряла червоне вбрання, а от Антоніна і Анна – малинове. На іншому знімку три красуні позували у тренчах, показавши свої стрункі фігури.

Ольга Сумська з доньками
Ольга Сумська з доньками / Instagram / @olgasumska

У розмові з журналістами Ольга Сумська поділилась багатьма секретами своєї творчості. Зірка залюбки розповіла про участь у рейтингових проектах та співпрацю з вітчизняними режисерами. Окрім цього, Ольга Сумська зізналась, що донькам спадково передалась її любов до сцени. Так, Антоніна Паперна вже є знаменитою акторкою в Росії. А от Анна Борисюк, яка у 2019 році завершила навчання у школі, теж мріє повторити успіх своїх зіркових родичок. 

Та поки не з'явились деталі відвертого інтерв'ю, прихильники акторської династії вже обговорюють стильні фото. Зокрема, всі користувачі мережі відзначили, що Ольга Сумська та Антоніна Паперна неймовірно схожі, а от Анна – копія свого зіркового батька Віталія Борисюка. 

Ольга Сумська, Антоніна Паперна і Анна Борисюк
Ольга Сумська, Антоніна Паперна і Анна Борисюк / Instagram / @olgasumska

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Ольга Сумська
Джерело: LifeStyle 24
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