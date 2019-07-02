Три хижачки: Кайлі Дженнер з донькою і мамою знялися для обкладинки глянцю у леопардових образах

2 Читать новость на русском
Кайлі Дженнер з мамою Кріс Дженнер
Кайлі Дженнер з мамою Кріс Дженнер / Instagram / @kyliejenner

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер разом з мамою Кріс та 1-річною донькою Стормі знялися для обкладинки журналу Harper's Bazaar Arabia. Для трьох фатальних жінок стилізатори зйомки обрали вбрання в анімалістичних відтінках.

Представники арабської версії журналу Harper's Bazaar випустили одразу три розкішних обкладинки з відомими американками. 21-річна Кайлі Дженнер не змогла не поділитися знімками зі своїми шанувальниками в Instagram, яких майже 140 мільйонів.

Читайте також: Кайлі Дженнер випадково сказала, що вагітна другою дитиною: подробиці

На одній з трьох презентованих обкладинок постала також 1-річна донька молодої мільярдерки Стормі. Що цікаво, стилізатори фотосесії обрали для їхнього тріо вбрання у леопардовому принті. Так, на 63-річній Крім Дженнер була міді-сукня з відкритими плечима, на 21-річній Кайлі стильний костюм з анімалістичними вставками і колготи в тон, а на маленькій Стормі – легка сукня на бретелях.

Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер і її донька Стормі
Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер і її донька Стормі Instagram / @kyliejenner

Також дівчата позували у яскравих трендових вбраннях інших відтінків. До прикладу, у лакованому тренчі та пальті з принтом зебри, а також в total look бірюзового та тьмяно-лимонного відтінку.

Фото: Instagram / @kyliejenner

blog_ava
Головні новини 1 липня: непоправні втрати для українського війська, політична відпустка Клімкіна
сьогодні
5325
Теги: LifeStyle Зіркові мами Зіркові діти Кайлі Дженнер
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
1 липня 21:07 Куди піти у Києві в липні: афіша найяскравіших подій
94
Лів Тайлер – 42: найяскравіші ролі актриси у 5 фільмах
1 липня 20:07 Лів Тайлер – 42: найяскравіші ролі актриси у 5 фільмах
575
Тренди літа 2019: що ми будемо носити цього сезону
1 липня 19:04 Тренди літа 2019: що ми будемо носити цього сезону
Юлія Турелик 6528
Виступ учасниці "Голос країни" і трембіти: як пройшов показ нової колекції Оксани Караванської
1 липня 16:32 Виступ учасниці "Голос країни" і трембіти: як пройшов показ нової колекції Оксани Караванської
803
Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
1 липня 13:01 Місячний календар стрижок на липень 2019: цікаві поради
503
Новини
Більше новин
Залиште відгук