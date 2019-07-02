Три хижачки: Кайлі Дженнер з донькою і мамою знялися для обкладинки глянцю у леопардових образах

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер разом з мамою Кріс та 1-річною донькою Стормі знялися для обкладинки журналу Harper's Bazaar Arabia. Для трьох фатальних жінок стилізатори зйомки обрали вбрання в анімалістичних відтінках.

Представники арабської версії журналу Harper's Bazaar випустили одразу три розкішних обкладинки з відомими американками. 21-річна Кайлі Дженнер не змогла не поділитися знімками зі своїми шанувальниками в Instagram, яких майже 140 мільйонів.

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На одній з трьох презентованих обкладинок постала також 1-річна донька молодої мільярдерки Стормі. Що цікаво, стилізатори фотосесії обрали для їхнього тріо вбрання у леопардовому принті. Так, на 63-річній Крім Дженнер була міді-сукня з відкритими плечима, на 21-річній Кайлі стильний костюм з анімалістичними вставками і колготи в тон, а на маленькій Стормі – легка сукня на бретелях.



Кріс Дженнер, Кайлі Дженнер і її донька Стормі Instagram / @kyliejenner

Також дівчата позували у яскравих трендових вбраннях інших відтінків. До прикладу, у лакованому тренчі та пальті з принтом зебри, а також в total look бірюзового та тьмяно-лимонного відтінку.

Фото: Instagram / @kyliejenner