Три ідеальні рецепти персикового варення для зимових вечорів

Персикове варення готується напрочуд швидко. Ми зібрали для вас 3 смачні рецепти, смак яких вам запам'ятається надовго. Варення з персиків є відмінним доповненням до десертів, сніданків чи просто для перекусів.

Персик – це дуже соковитий, ніжний і корисний фрукт. Важливе те, що навіть після варіння персик зберігає свої корисні властивості. До його складу входить цілий комплекс вітамінів і мінеральних речовин, а це добре впливає на роботу печінки і нирок, покращує зір та шкіру.

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Варення з персиками і лимонами



Варення з персиків і лимону

Інгредієнти:

– 1 кг свіжих персиків;

– 400 г цукрового піску;

– 100 мл води;

– 1 лимон.

Як приготувати варення з персиками і лимонами:

1. Очистіть персики від шкірки. Опустіть їх на кілька секунд в киплячу воду. Таким чином шкірку можна буде легко зняти пальцями. Заберіть з фрукта кісточку, м’якуш наріжте невеликими кубиками.

2. Покладіть порізані фрукти в каструлю для варива.

3. Лимон ретельно помийте і наріжте разом зі шкіркою на дрібні шматочки. Кісточки обов’язково потрібно видалити.

4. Лимон додайте в каструлю до персиків.

5. Залийте інгредієнти водою і засипте цукром. Варіть на повільному вогні, періодично ретельно перемішуючи. Після закипання варіть ще приблизно 20 хвилин, поки м’якуш персиків остаточно не розм’якшиться.

6. Простерилізуйте банки. Готове варення залийте в банки і закатайте кришкою.

Варення з персиків і горіхів



Варення з персиків і горіхів

Інгредієнти:

– 1 кг г персиків;

– 1 кг цукру;

– 40 г чищених волоських горіхів;

– 30 г мигдалю;

– 200 мл води.

Як приготувати варення з персиків і горіхів:

1. Помийте персики і очистіть від шкірки.

2. Поріжте на частинки товщиною 30 мм.

3. У каструлі розведіть цукор у воді при постійному нагріванні. Після закипання вимкніть вогонь. Відставте каструлю на 6 годин, прикривши кухонним рушником.

4. Мигдаль обшпарте окропом, видаліть шкірку. Волоські горіхи очистіть від шкаралупи, неїстівних елементів. Наріжте невеликими шматками. Прогрійте остиглу персикову масу. Всипте підготовлені горіхи.

5. Кип'ятіть приблизно 15 хвилин до бажаної густоти. Розлийте по стерильним банкам, які потім закатайте.

Варення з персиків з желатином



Рецепт варення з персиків

Інгредієнти:

– 600 г персиків;

– 300 г цукру;

– 1 лимон;

– 1 пучок розмарину;

– 10 г желатину.

Як приготувати варення з персиків з желатином:

1. Виберіть персики, видаліть кісточки, наріжте їх шматочками, перемішайте з гілочками розмарину і цукру, залишіть на годину.

2. Замочіть желатин в невелику кількість води. Після того, як персики настояться, додайте свіжий лимонний сік і перемішайте.

3. Доведіть фрукти до кипіння і варіть на маленькому вогні 25-30 хвилин.

4. Вийміть гілочки розмарину, додайте настояний желатин, ретельно розмішайте і доведіть до кипіння ще раз.

5. Засипте варення з персиків з желатином в простерилізовані банки на зиму. Зберігайте в прохолодному темному місці.