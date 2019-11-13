Три ідеальні виходи в сукні: королева Іспанії Летиція демонструє власний стиль – фото

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Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Іспанський король Філіпп VI зі своєю чарівною дружиною Летицією відвідали Кубу у рамках триденного державного візиту, під час якого ексжурналістка вкотре підтвердила своє неофіційне звання "Ікони стилю".

У вівторок, 12 листопада, королівське подружжя Іспанії завітало на виставку "Іспанія і Куба: Contigo en la Distancia" в театрі Алісії Алонсо Гран в Гавані.

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47-річна Летиція, яка стала народною улюбленицею, вкотре приголомшила своїм образом. Для виходу мама принцес Леонори і Софії одягнула червоне плаття довжини міді з босоніжками на підборах кольору "металік" і золотим клатчем.

Додамо, що у гардеробі ексжурналістки є чимало елегантних суконь червоного кольору, які вона приміряє для світських виходів.

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Цього ж дня раніше Летиція і її чоловік Філіпп потрапили в об'єктиви фотографів під час прогулянки Старою Гаваною. Для денного виходу жінка обрала білосніжну сукню-міді з вирізом на декольте. Завершили "аутфіт" іспанки зручні літні туфлі на платформі, сонцезахисні окуляри і нюдовий клатч.

Королева Іспанії Летиція
​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Для урочистої зустрічі іспанського подружжя з президентом Куби Мігелем Діас-Канелем і його дружиною Лісою Куеста Пераза у Палац Революції в Гавані Летиція обрала легке плаття з гороховим принтом з тогорічної колекції Carolina Herrera 2018 року. Не менш цікаво виглядали у такому образі замшеві туфлі з прозорими вставками.

Королева Іспанії Летиція
​Королева Іспанії Летиція / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
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