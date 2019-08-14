Три красуні в міні: дочки Сталлоне приголомшили спільним виходом на прем'єрі "Синя безодня 2"

13 серпня прогриміла прем'єра фільму "Синя безодня 2" в Лос-Анджелесі. Дочка Сильвестра Сталлоне Сістін зіграла головну роль у стрічці, а підтримати дівчину прийшли її сестри – 23-річна Софія і 17-річна Скарлетт – та зіркові батьки.

На прем'єру стрічки завітав Сильвестр Сталлоне разом із дружиною Дженніфер Флавін і трьома дочками. Всі дівчата для світського виходу одягнули сміливі короткі сукні, якими підкреслили стрункі фігури.

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Так, виконавиця головної ролі в фільмі Сістін одягла блискучу синю сукню, яка розшита паєтками. Дочка Сталлоне доповнила свій образ сережками-кільцями і легкими локонами.

Софія і Скарлет не тільки приміряли ефектні міні, а ще й підкреслили декольте. Усі сестри завершили "аутфіти" однаковими чорними босоніжками на високих підборах.



Дочки Сильвестра Сталлоне / Getty Images

51-річна Дженніфер Флавін підкреслила стрункі ноги і талію в короткому платті з відкритим плечем.



Сімейство Сталлоне / Getty Images

Що відомо про фільм "Синя безодня 2"?Трилер "Синя безодня 2" – це сиквел однойменного фільму жахів, що вийшов у 2016 році. У стрічці йдеться про трьох подруг, які досліджують підводний світ. На шляху їм доведеться зустрітися з кровожерливими акулами. Головні ролі зіграли Джон Корбетт, Софі Нелісс, Брек Бессінджер, Ніа Лонг, Сістін Роуз Сталлоне.

Синя безодня 2: дивіться трейлер