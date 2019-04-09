Три метри над рівнем неба: незвичне житло для оренди здають у Британії

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У Великобританії можна переночувати у наметах-гамаках
У Великобританії можна переночувати у наметах-гамаках / nationaltrust.org.uk

В одному з кемпінгів на території національного парку Лейк-Дістрікт у Великобританії можна переночувати, зависнувши у повітрі.

У парку відкрили наметове містечко на деревах.

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Два великі намети сферичної форми можуть вмістити по три людини кожен. Вони надійно закріплені на висоті 3 метри над землею.

Зовні намети нагадують підвісні будинки. У них є вікна, крізь які вночі можна дивитись на зоряне небо. Всередині облаштоване світлодіодне освітлення та невеликі дивани.

Туристів все ж просять брати з собою спальники. Їжу та напої можна буде приготувати у кемпінговому містечку неподалік. Там же можна скористатись душем та іншими зручностями.

намет великобританія
Кожен намет може вмістити по 3 людини 

Ніч у такому таборі обійдеться приблизно у 120 фунтів стерлінгів (понад 4000 гривень) у вихідні. У будні такий екстремальний відпочинок обійдеться трохи дешевше – у 100 фунтів (майже 3500 гривень).

намет парк Великобританія
Ніч у такому наметі обійдеться щонайменше у 100 фунтів

Щоправда, адміністрація парку може відмовити вам у поселенні у підвісних наметах через несприятливі погодні умови – наприклад, якщо швидкість вітру перевищуватиме 32 кілометри за годину. Тоді вам повернуть гроші, або запропонують іншу дату.

Забронювати ночівлю у таких наметах-гамаках можна з травня до листопада.

Дивіться відео про підвісні намети:

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини нерухомості Великобританія Новини нерухомості світу Відпочинок Подорожі
Джерело: 24 канал
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