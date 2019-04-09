Три метри над рівнем неба: незвичне житло для оренди здають у Британії
В одному з кемпінгів на території національного парку Лейк-Дістрікт у Великобританії можна переночувати, зависнувши у повітрі.
У парку відкрили наметове містечко на деревах.
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Два великі намети сферичної форми можуть вмістити по три людини кожен. Вони надійно закріплені на висоті 3 метри над землею.
Зовні намети нагадують підвісні будинки. У них є вікна, крізь які вночі можна дивитись на зоряне небо. Всередині облаштоване світлодіодне освітлення та невеликі дивани.
Туристів все ж просять брати з собою спальники. Їжу та напої можна буде приготувати у кемпінговому містечку неподалік. Там же можна скористатись душем та іншими зручностями.
Кожен намет може вмістити по 3 людини
Ніч у такому таборі обійдеться приблизно у 120 фунтів стерлінгів (понад 4000 гривень) у вихідні. У будні такий екстремальний відпочинок обійдеться трохи дешевше – у 100 фунтів (майже 3500 гривень).
Ніч у такому наметі обійдеться щонайменше у 100 фунтів
Щоправда, адміністрація парку може відмовити вам у поселенні у підвісних наметах через несприятливі погодні умови – наприклад, якщо швидкість вітру перевищуватиме 32 кілометри за годину. Тоді вам повернуть гроші, або запропонують іншу дату.
Забронювати ночівлю у таких наметах-гамаках можна з травня до листопада.
Дивіться відео про підвісні намети:
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