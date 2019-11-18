Три найкращих фото 2019 року з Меган Маркл і принцом Гаррі: думка фотографа

1406 Читать новость на русском
Принц Гаррі та Меган Маркл на святкуванні дня народження Єлизавети II / Getty Images

Герцоги Сассекські цьогоріч відзначились чималою кількістю новин про себе – вони проводили офіційні тури, боролись з плітками у пресі та стали батьками. Всі ці моменти фіксував королівський фотограф Самір Хусейн, який обрав 3 найкращих світлини з-поміж усіх фотозвітів.

Три найкращих фотографії Меган Маркл і принца Гаррі

Перелік найкращих відкрила перша світлина, що була зроблена 24 лютого під час королівського туру Меган і Гаррі по Марокко. Тоді ж герцогиня Сассекська була вагітна первістком і весь свій час проводила з чоловіком. Під час зустрічі герцогів з учнями і вчителями місцевої школи Меган ніжно притиснулась до грудей принца Гаррі, насолоджуючись дійством.

Читайте також: У США розпочався продаж книги про закулісся президентства Барака Обами: перші кадри

Тут я запам'ятав їх в Атлаських горах – вони спостерігають, як місцеві школярі грають у футбол. Вагітна Меган інстинктивно тягнеться до Гаррі і кладе голову йому на плече, а він, помітивши це, усміхається. Фото було зроблено всього за кілька місяців до народження Арчі і демонструє абсолютну ідилію між ними,
– коментує фото Хусейн.

Меган Маркл і принц Гаррі
Меган Маркл і принц Гаррі в Марокко / Getty Images

Друге фото було зроблене 8 червня 2019 року на щорічному військовому параді в честь офіційного дня народження Єлизавети II. На ньому подружжя їде в автомобілі і радісно вітається з прихильниками вперше після пологів, що відбулись у травні.

Я сфотографував Меган і Гаррі на параді незабаром після народження Арчі. Публіка була рада бачити пару, а вони обидвоє виглядали дуже гордими і задоволеними. Цей знімок вдалий, тому що і Меган, і Гаррі обидва дивляться в моєму напрямку, а герцогиня навіть махає рукою,
– додав Самір.

Меган Маркл і принц Гаррі
Принц Гаррі та Меган Маркл на святкуванні дня народження Єлизавети II / Getty Images

Третє фото показує, як Меган Маркл 23 вересня танцює разом з мешканкою містечка Ньянга під час нещодавнього туру герцогів Сассекських Південною Африкою.

Це дуже незвичайна фотографія для представників королівської сім'ї, тому що на ній Меган дає волю емоціям, пускається в танок і повністю насолоджується моментом,
– підсумував королівський фотограф.

Меган Маркл
Радісна Меган Маркл в Африці / Getty Images

Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
сьогодні
5611
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Меган Маркл Принц Гаррі
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
сьогодні 11:21 Пуховик – як носити головний тренд зими: огляд люксових брендів і мас-маркету
Анастасія Манюхіна 649
Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
17 листопада 17:31 Руслана Писанка святкує день народження: 5 фактів про знамениту акторку
Юлія Михайлова 4256
Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
17 листопада 11:01 Рейчел Мак-Адамс – 41: лайфхаки краси від голлівудської акторки
Юлія Девда 2881
Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
16 листопада 17:08 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 27559
Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
15 листопада 20:23 Які українки вражали Дональда Трампа на конкурсі краси "Міс Всесвіт": фото
Юлія Михайлова 2249
Новини
Більше новин
Залиште відгук