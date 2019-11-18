Три найкращих фото 2019 року з Меган Маркл і принцом Гаррі: думка фотографа

Герцоги Сассекські цьогоріч відзначились чималою кількістю новин про себе – вони проводили офіційні тури, боролись з плітками у пресі та стали батьками. Всі ці моменти фіксував королівський фотограф Самір Хусейн, який обрав 3 найкращих світлини з-поміж усіх фотозвітів.

Три найкращих фотографії Меган Маркл і принца Гаррі

Перелік найкращих відкрила перша світлина, що була зроблена 24 лютого під час королівського туру Меган і Гаррі по Марокко. Тоді ж герцогиня Сассекська була вагітна первістком і весь свій час проводила з чоловіком. Під час зустрічі герцогів з учнями і вчителями місцевої школи Меган ніжно притиснулась до грудей принца Гаррі, насолоджуючись дійством.

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Тут я запам'ятав їх в Атлаських горах – вони спостерігають, як місцеві школярі грають у футбол. Вагітна Меган інстинктивно тягнеться до Гаррі і кладе голову йому на плече, а він, помітивши це, усміхається. Фото було зроблено всього за кілька місяців до народження Арчі і демонструє абсолютну ідилію між ними,

– коментує фото Хусейн.



Меган Маркл і принц Гаррі в Марокко / Getty Images

Друге фото було зроблене 8 червня 2019 року на щорічному військовому параді в честь офіційного дня народження Єлизавети II. На ньому подружжя їде в автомобілі і радісно вітається з прихильниками вперше після пологів, що відбулись у травні.

Я сфотографував Меган і Гаррі на параді незабаром після народження Арчі. Публіка була рада бачити пару, а вони обидвоє виглядали дуже гордими і задоволеними. Цей знімок вдалий, тому що і Меган, і Гаррі обидва дивляться в моєму напрямку, а герцогиня навіть махає рукою,

– додав Самір.



Принц Гаррі та Меган Маркл на святкуванні дня народження Єлизавети II / Getty Images

Третє фото показує, як Меган Маркл 23 вересня танцює разом з мешканкою містечка Ньянга під час нещодавнього туру герцогів Сассекських Південною Африкою.

Це дуже незвичайна фотографія для представників королівської сім'ї, тому що на ній Меган дає волю емоціям, пускається в танок і повністю насолоджується моментом,

– підсумував королівський фотограф.



Радісна Меган Маркл в Африці / Getty Images