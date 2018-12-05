Три покоління: дружина Вілла Сміта з дочкою і мамою знялися для обкладинки глянцю

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Джада Пінкетт-Сміт з мамою і дочкою
Джада Пінкетт-Сміт з мамою і дочкою / Instagram @harpersbazaarus

Американська акторка Джада Пінкетт-Сміт прикрасила обкладинку американського глянцевого журналу Harper's Bazaar разом з дочкою Віллоу Сміт і мамою Едріенн.

Головне фото, яке прикрасило обкладинку глянцю, опубліковано на офіційній сторінці Harper's Bazaar в Instagram.

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Жінок запросили після того, як вони здобули шалений успіх після запуску Facebook-шоу Red Table Talk, у якому Джада з сім'єю збираються у вітальні свого будинку за одним столом і відверто обговорюють такі теми, як любов, секс, здоров'я, криза самооцінки, стосунки зі світом та інші проблеми.

Перший епізод було опубліковано у травні 2018 року, протягом цього часу сімейство Сміт зібрало 29 мільйонів переглядів на Facebook.

Для Harper's Bazaar сім'я позувала перед об'єктивом фотографа перуанського походження Маріано Віванко у розкішних сукнях Miu Miu, Prabal Gurung, Erdem, Chloé, Vera Wang і Oscar de la Renta, які підібрав стиліст Саймон Робінс. Що цікаво, для матері Джади це був перший подібний досвід зйомок.


Джада Пінкетт-Сміт з мамою і дочкою / Harper's Bazaar


Мама Джади Пінкетт-Сміт / Harper's Bazaar


Віллоу Сміт / Harper's Bazaar


Віллоу Сміт / Harper's Bazaar


Джада Пінкетт-Сміт з мамою і дочкою / Harper's Bazaar


Джада Пінкетт-Сміт / Harper's Bazaar


Віллоу Сміт / Harper's Bazaar


Джада Пінкетт-Сміт з мамою і дочкою / Harper's Bazaar


Віллоу Сміт / Harper's Bazaar

Теги: LifeStyle Мода Кіно
Джерело: 24 канал
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