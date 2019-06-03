Три покоління на фото: Маша Єфросиніна показала сімейну ідилію

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Маша Єфросиніна показала сімейне фото
Маша Єфросиніна показала сімейне фото / Instagram / @mashaefrosinina

Маша Єфросиніна в черговий раз зуміла заворожити прихильників. У своєму офіційному блозі вона розмістила рідкісне сімейне фото, яке викликало захват у прихильників.

Ведуча Маша Єфросиніна вже давно заміняє телепроекти роботою над своїм блогом. На Instagram-сторінці вона публікує не тільки кадри із залаштунків зйомок, але й рідкісні фото зі своїми рідними. 

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У неділю, 3 червня, сім'я Маші Єфросиніної зібралась на спільний відпочинок, що зафіксували на фото. Поряд із зіркою виднілись її чоловік Тимур Хромаєв, 4-річний син Олександр, молодша сестра Єлизавета з дітьми та мама. До такої родинної ідилії бракувало тільки 15-річної доньки Маші Єфросиніної – Нани. 

Чарівне фото викликало шквал коментарів. Прихильники не стримували свого захвату, побачивши три покоління великої родини Маші Єфросиніної. "Які ви схожі зі своєю мамою", "Ви всі дуже красиві та щасливі", "Дуже приємно дивитися на вас, тому що вас об'єднує любов. Ви дружні й чудові", – написали прихильники під дописом телеведучої. 

Водночас чимало користувачів мережі пригадали, що раніше Маша Єфросиніна розповідала про бажання Нани вести непублічне життя. Тому, на відміну від маленького Олександра, підліток вкрай рідко постає у блозі своєї зіркової матусі. Водночас Маша Єфросиніна поважає її вибір. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові діти Маша Єфросиніна
Джерело: LifeStyle 24
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