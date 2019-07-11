Три зелені смузі, які будуть ідеальним сніданком

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Смузі
Смузі / puzobox.ru

Сніданок повинен бути достатньо легким, але водночас надавати енергії – для цього чудово підійде смузі.

Автор видання Women’s Health Катрін Тейлор розповіла, що полюбляє розділити інгредієнти смузі у баночки і заморозити їх. А щоб приготувати коктейль, вона просто викидає вміст в блендер і додає рідини. Ці інгредієнти можна зберігати протягом 6 місяців.

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Ананасово-кокосове смузі

Інгредієнти (які можна заморозити):

1 склянка шпинату,

1/2 середнього порізаного банану,

1/2 склянки заморожених ананасів,

2 столові ложки несолодкого подрібненого кокосу,

1 столова ложка чіа насіння (необов'язково).

Додати:

Від 1/2 до 3/4 склянки води,

Сік 1 лайма,

Кілька кубиків льоду (за бажанням).


Рецепт зеленого смузі

Смузі з мигдалем та корицею

Інгредієнти (які можна заморозити):

1 склянка шпинату,

1 середній нарізаний банан,

1 ст.л. насіння льону,

1 столова ложка мигдального масла або арахісового масла,

1/4 чайної ложки меленої кориці.

Додати:

3/4 склянки ванільного мигдального молока.

Яблуко-імбирний смузі

Рецепт яблучно-імбирного смузі
Рецепт яблучно-імбирного смузі

Інгредієнти (які можна заморозити):

1 склянка кучерявої капусти (без жорстких "ребер"), або шпинат,

1/2 середнього нарізаного банану,

1/2 яблука,

Шматочок свіжого імбиру,

Маленька жменька свіжої кінзини,

1 столова ложка насіння чіа (необов'язково).

Додати:

3/4 склянки води,

Сік 1 лимона,

Кілька кубиків льоду (за бажанням).

Смачного!

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Food and Drinks
Джерело: LifeStyle 24
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