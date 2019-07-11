Три зелені смузі, які будуть ідеальним сніданком
Сніданок повинен бути достатньо легким, але водночас надавати енергії – для цього чудово підійде смузі.
Автор видання Women’s Health Катрін Тейлор розповіла, що полюбляє розділити інгредієнти смузі у баночки і заморозити їх. А щоб приготувати коктейль, вона просто викидає вміст в блендер і додає рідини. Ці інгредієнти можна зберігати протягом 6 місяців.
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Ананасово-кокосове смузі
Інгредієнти (які можна заморозити):
1 склянка шпинату,
1/2 середнього порізаного банану,
1/2 склянки заморожених ананасів,
2 столові ложки несолодкого подрібненого кокосу,
1 столова ложка чіа насіння (необов'язково).
Додати:
Від 1/2 до 3/4 склянки води,
Сік 1 лайма,
Кілька кубиків льоду (за бажанням).
Рецепт зеленого смузі
Смузі з мигдалем та корицею
Інгредієнти (які можна заморозити):
1 склянка шпинату,
1 середній нарізаний банан,
1 ст.л. насіння льону,
1 столова ложка мигдального масла або арахісового масла,
1/4 чайної ложки меленої кориці.
Додати:
3/4 склянки ванільного мигдального молока.
Яблуко-імбирний смузі
Рецепт яблучно-імбирного смузі
Інгредієнти (які можна заморозити):
1 склянка кучерявої капусти (без жорстких "ребер"), або шпинат,
1/2 середнього нарізаного банану,
1/2 яблука,
Шматочок свіжого імбиру,
Маленька жменька свіжої кінзини,
1 столова ложка насіння чіа (необов'язково).
Додати:
3/4 склянки води,
Сік 1 лимона,
Кілька кубиків льоду (за бажанням).
Смачного!