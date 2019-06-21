Три знакових сукні принцеси Діани продали на аукціоні за 300 тисяч доларів: фото вбрань

Навіть через 20 років після смерті Леді Ді досі залишається іконою стилю і джерелом натхнення для відомих модниць, дизайнерів-початківців і навтіь відомих кутюр'є. Тому, коли випала можливість придбати кілька її улюблених суконь, фанати, навіть не задумуючись, віддали за них кругленьку суму грошей.

Принцеса Діана стала не лише "королевою людських сердець", але й новою зіркою, яка зійшла, ставши частиною королівської сім'ї. Її образами, над якими вона доволі часто різко експериментувала, досі надихаються і ставлять в приклад. Тож, при першій можливості купити кілька її знакових вбрань, справжні поціновувачі моди не пошкодували й трьохсот тисяч доларів. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

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На аукціоні Kerry Taylor Vintage Fashion Auction (Вінтажний модний аукціон) було виставлено три сукні принцеси Діани, в яких вона неодноразово зачаровувала публіку. Сума, за яку придбали легендарні плаття перевищувала 300 тисяч доларів. А вбрання, до слова, представляв на аукціоні один і той самий колекціонер.

Одна з суконь, яку придбав прихильник Леді Ді, обійшлося йому в 116,765 тисячі доларів. У двобортному вбранні персикового кольору в горошок від Catherine Walker принцеса Діана вперше з'явилася на зустрічі з президентом Туреччини у 1988 році.



Принцеса Діана / Us Weekly

Друге плаття, яке злегка нагадувало сорочку, у синьо-білу смужку, було продано за найбільшу суму – 133,073 тисячі доларів. Цю сукню від David and Elizabeth Emanuel вона одягнула під час візиту в Бахрейн, куди відправилася разом з принцом Чарльзом у 1986 році.



Принцеса Діана, 1984 рік / Instagram / @princess.diana.forever

І третім вбранням на аукціоні було виставлено червоний костюм від Jasper Conran. Його принцеса Діана одягнула вперше у 1984 році під час подорожі на круїзному лайнері Royal Princess. Костюм було продано за 78,474 тисячі доларів.



Принцеса Діана, 1984 рік / Instagram / @princess.diana.forever