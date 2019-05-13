Тримайся і не сумуй: ілюстраторка зобразила дратівливі слова підтримки, від яких стає ще гірше

Інколи люди намагаються підтримати словами, які не допомагають, а ще більш дратують у скрутній ситуації. Ілюстраторка Женя Олійник зобразила такі вислови у вигляді тату-ескізів.

На кожному тату є фраза. Їх ми часто чуємо від людей, які або не хочуть, або ж не знають, як підтримувати. Від таких слів стає ніяково, а інколи й ще гірше. Ілюстраціїї Женя Олійник розробила спеціально для Zaborona.com.

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Художниця іронізує, мовляв, ніщо так не "тішить", як життєва порада чи красивий афоризм у скрутний момент.

Я зібрала справжні фрази, сказані людям, які переживають втрату чи розставання, і зробила дизайн татуювання з цими словами, щоби від них була хоч якась користь,

– пояснила свої роботи Женя Олійник.



"Все, що не робиться – все на краще" // Женя Олійник



"Всі люди помирають" // Женя Олійник



"Не сумуй" // Женя Олійник



"Одне приходить, інше йде"// Женя Олійник



"Ти себе накручуєш" // Женя Олійник



"Так візьміть нового кота" // Женя Олійник

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"На все воля Божа" // Женя Олійник



"Треба відпустити" // Женя Олійник



"Все, що нас не вбиває, – робить нас сильнішими"// Женя Олійник



"Ви і так не спілкувалися" // Женя Олійник



"Тримайся" // Женя Олійник