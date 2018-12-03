Тримайтеся далі від мого чоловіка: Кеті Перрі купила побачення з Блумом за 50 тисяч доларів

Актор Орландо Блум і співачка Кеті Перрі є однією із найкрасивіших голлівудських пар. Закохані взяли участь у благодійному аукціоні One Love Malibu, під час якого збирали гроші на допомогу постраждалим від моторошних пожеж в Каліфорнії.

Одним з лотів, який продавала сама Перрі, стало побачення з Орландо Блумом. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Співачка вийшла на сцену і поцікавилася, чи є хтось охочий проїхатися на мотоциклі нічним містом з Блумом, та ще повечеряти в ресторані з актором.

"Під час цієї поїздки ви будете триматися за нього так міцно, що мені це зовсім не сподобається. За всі його м'язи. Ви зможете робити це всі 45 хвилин, а також зможете подивитися в його карі очі" – описала "лот" на аукціоні Кеті.

Згодом одна жінка сказала, що готова заплатити за це задоволення сумою розміром 20 тисяч доларів. Після чого Перрі, імовірно, почала ревнувати і вирішила запропонувати більшу суму за побачення з коханим – 50 тисяч доларів.

Я не знаю, хто ви, але тримайтеся якомога далі від мого чоловіка! Лора, вибачте, я купую його за 50 тисяч,

– заявила співачка.

Після оголошеної суми аукціоніст наголосив, що побачення з Блумом продано "леді у червоній шкіряній спідниці".

Нагадаємо, що Орландо Блум та Кеті Перрі почали зустрічатись ще у 2016 році. Згодом у лютому 2017 року пара оголосила про розрив. Вже у серпні знаменитості відвідали концерт Еда Ширана, під час якого щасливо позували для селфі з прихильниками. А у квітні ЗМІ вибухнули інформацією: закоханізірки вирішили одружитись. З того часу пара під час побачень кілька разів потрапляла на очі папараці.