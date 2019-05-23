Тріо красенів: Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо та Квентін Тарантіно знялись для глянцю

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Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Квентін Тарантіно
Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Квентін Тарантіно / www.esquire.com

Голлівудські красені Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо та Квентін Тарантіно перед прем'єрою кінострічки "Одного разу в Голлівуді" знялись у стильній фотосесії. Фото вже заполонили мережу та з'являться на сторінках нового випуску Еsquire.

Вже давно одні з найбажаніших чоловіків світу не погоджувались на будь-які фотосесії, надаючи перевагу акторській та режисерській кар'єрі. Однак вихід фільму "Одного разу в Голлівуді" став чудовим приводом зробити виняток, відтак Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо та Квентін Тарантіно постали перед камерою фотографа журналу Еsquire

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Для рідкісної фотосесії знаменитості вбрали ретро-одяг у стилі 1960-их. Таке вбрання було не випадковим, адже у фільмі "Одного разу в Голлівуді" вони приміряли саме такий одяг. 


Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Квентін Тарантіно знялись для глянцю / Esquire

В інтерв'ю журналістам голлівудські красені розповіли про зйомки фільму "Одного разу в Голлівуді". Не оминули Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт та Квентін Тарантіно питань про Люка Перрі, який перед смертю знявся у цьому фільмі. Актор, який помер від інсульту в лютому 2019 року, виконав роль Скотта Ленсера. Від співпраці з зіркою "Беверлі-Хіллз 90210" всі залишились в захваті, а Бред Пітт не стримував свого суму від смерті колеги. 

"Ми всі  були як діти в магазині цукерок. Я пам'ятаю, що приходив до студії "Беверлі-Хіллз 90210" і він (Люк Перрі, – LifeStyle 24) був іконою, підходив до нас, підлітків. Це був дивний вибух хвилювання, бо я мав можливість поговорити з ним. Люк був настільки неймовірно скромним, і дивовижним, і абсолютно відданим своїй справі... Я полюбляв сідати біля нього і чудово спілкуватись. Це було дійсно щось особливе", – згадував Бред Пітт. 

Що відомо про фільм "Одного разу в Голлівуді"?

Фільм розкаже історію загадкового вбивства, яке сталось в ніч на 9 серпня 1969 року. На тлі кримінальної події у Лос-Анджелесі активно розвивається кіноіндустрія. Відтак Рік Далтон (Леонардо ДіКапріо) прагне будь-якою ціною закріпити свій успіх і продовжити зйомки у прибуткових стрічках. Водночас дублер Кліфф Бут (Бред Пітт) теж мріє завоювати Голлівуд. 

Прем'єра кінострічки в Україні запланована на 8 серпня 2019 року.

Дивіться трейлер до фільму "Одного разу в Голлівуді": відео 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Бред Пітт Леонардо Ді Капріо
Джерело: LifeStyle 24
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