Трішки яскравих барв: Белла Хадід пофарбувала волосся в рожевий колір – фото

Тренд на фарбування волосся в яскравий відтінок підтримують все більше зірок. 22-річна американська модель Белла Хадід теж не втрималась і змінила колір пасма свого волосся із русявого на рожевий.

Знімки американської моделі Белли Хадід з’явились на її сторінці в Instagram.

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22-річна зірка може започаткувати популярність тренду на кардинальну зміну іміджу, а саме фарбування волосся в яскраві кольори. З оновленою зачіскою вона з’явилась у Токіо на показі чоловічої колекції від Dior.

На світський захід Белла прийшла в спортивній сірій сукні з чорними та білими смужками. На грудях був надпис великими літерами "Dior". Її волосся було гладко зібране у пучок, кінці якого були яскраво-рожевими. Модель доповнила образ кедами в тон до сукні та білою сумкою з чорним ремінцем.

Варто нагадати, нещодавно Белла Хадід відпочивала зі своїм хлопцем в ОАЕ. В День подяки, який вона відсвяткували там, пара активно проводила час у пустелі Абу-Дабі.