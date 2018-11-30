Трішки яскравих барв: Белла Хадід пофарбувала волосся в рожевий колір – фото

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Белла Хадід
Белла Хадід / Instagram/ @bellahadid

Тренд на фарбування волосся в яскравий відтінок підтримують все більше зірок. 22-річна американська модель Белла Хадід теж не втрималась і змінила колір пасма свого волосся із русявого на рожевий.

Знімки американської моделі Белли Хадід з’явились на її сторінці в Instagram.

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22-річна зірка може започаткувати популярність тренду на кардинальну зміну іміджу, а саме фарбування волосся в яскраві кольори. З оновленою зачіскою вона з’явилась у Токіо на показі чоловічої колекції від Dior.

На світський захід Белла прийшла в спортивній сірій сукні з чорними та білими смужками. На грудях був надпис великими літерами "Dior". Її волосся було гладко зібране у пучок, кінці якого були яскраво-рожевими. Модель доповнила образ кедами в тон до сукні та білою сумкою з чорним ремінцем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений HollywoodLife (@hollywoodlife)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Dior Official (@dior)

 

Варто нагадати, нещодавно Белла Хадід відпочивала зі своїм хлопцем в ОАЕ. В День подяки, який вона відсвяткували там, пара активно проводила час у пустелі Абу-Дабі.

Теги: LifeStyle Мода Белла Хадід
Джерело: 24 канал
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