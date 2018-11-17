Трістан Томпсон не почуває себе винним, зраджуючи Хлої, – Кім Кардашян

34-річна зірка реаліті-шоу Хлої Кардашян пережила не найлегші часи протягом останнього року. Під своєї вагітності у квітні вона взнала про зради свого хлопця і батька їхньої першої спільної дитини, репера Трістана Томпсона. Згодом світська левиця пробачила зрадника, однак на цьому підозри у невірності не зникли.

Кім Кардашян заявила, що Трістан вибачається перед її сестрою тільки тому, що боїться виглядати по-дурному, а також тому, що погана реклама вплине на його публічну роботу. Про це пише видання Daily Mail.

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Кім згадала про розмову матері Кріс Дженнер з Трістаном після якої репер розлютився.

Моя мама сказала: "Ти (Трістан, – 24 канал) можеш прийняти рішення. Якщо ти хочеш жити цим життям, зустрічаючись з цими повіями з Instagram і роблячи все, що хочеш, – живи цим життям",

– розповіла Кім.

Розмова Кім Кардашян і Кріс Дженнер про Трістана: дивіться відео

Нагадаємо, що в квітні Хлої Кардашян дізналась про зради Трістана Томпсона через фотографії папараці в ЗМІ. Тоді вона перебувала на 9 місяці вагітності і через жахливі новини у неї почались передчасні пологи.



Згодом стало відомо, що в момент народження дівчинки на ім’я Тру з Хлої перебував і її бойфренд-зрадник. Жінка вирішила не розривати стосунки з партнером заради їхнього первістка і через деякий час знову почала з ним з’являтись на публіці, через що, за повідомленнями інсайдерів, дуже цим переймалась.