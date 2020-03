Тріумфатору Берлінале-2020 загрожує ув'язнення: у чому звинуватили режисера

кілька днів тому у Берліні відзначили найкращих представників кіноіндустрії у рамках церемонії Берлінале-2020. Головну нагороду "Золотий ведмідь" здобула стрічка іранського режисера Мохаммада Расулофа "Зла не існує". Стало відомо, що митцю загрожує ув'язнення за розповсюдження пропаганди проти державної системи.

Як повідомляє The Guardian, за свій тріумф на Берлінале-2020 режисер Мохаммад Расулоф може потрапити за грати. Його адвокати зазначили, що фільми – "Прощавай", "Рукописи не горять" та "Непідкупний" – спровокували звинувачення від судової влади Ірану в поширенні пропаганди проти державної системи.

Згідно з рішенням уряду, Мохаммаду Расулофу заборонено знімати фільми та покидати країну впродовж двох років. Крім того, йому загрожує ув'язнення терміном до одного року. Адвокати режисера заявили, що він оскаржуватиме це рішення. Він не згоден зі звинуваченнями та має намір відстояти свою свободу та чесне ім'я.

Через спалах коронавірусу в Ірані він змушений контактувати з владою дистанційно. Варто наголосити, що місцеві ЗМІ не розголошують цей інцидент, а влада жодним чином не коментує свого рішення.

2010 року Мохаммад Расулоф був засуджений до шести років позбавлення волі за змову проти національної безпеки і поширенні пропаганди проти держави. Але ув'язнення замінили терміном в один рік та все ж не притягнули його до відповідальності. Після перемоги на Каннському кінофестивалі три роки тому з фільмом "Непідкупний" у нього забрали паспорт та заборонили знімати. А стрічку "Зла не існує" він створив потай від уряду й навіть не зміг виїхати з держави, щоб отримати "Золотого ведмедя" у Берліні.

Що відомо про перемогу Мохаммада Расулофа на Берлінале-2020?

Головну нагороду 70-го ювілейного заходу – "Золотого ведмедя" – отримав іранський фільм "Зла не існує" (There Is No Evil). За сюжетом, чотирьом чоловікам доведеться зробити непростий вибір. Один із них – звичайний сім'янин з великою таємницею. Інший – повинен вбити людину, хоч впевнений, що не зможе цього зробити. Третій – хоче освідчитися коханій, однак його плани різко змінюються. А четвертий – лікар, який не може займатися медициною і тому обирає життя самітника. Історії цих чотирьох чоловіків піднімають теми моралі та особистої свободи. Режисером стрічки виступав Мохаммад Расулоф.

Зла не існує: дивіться трейлер онлайн