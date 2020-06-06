У 2020 році Трійця випадає на 7 червня. Зелені свята відносяться до 12 найважливіших церковних свят та відзначаються на 50-ий день після Великодня. Що можна та не можна робити в цей день – читайте далі.

Свято отримало свою назву на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке Ісус Христос обіцяв перед Вознесінням на небо. Свято покликане нагадати про святу Трійцю Всевишнього – у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Бога-Святого Духа.

До теми Коли Трійця у 2020 році: дата свята в Україні

Згідно з Євангелієм, у цей день на апостолів зійшли вогненні язики Святого Духа, і вони заговорили різними мовами світу, і почали проповідувати. Тому Трійця вважається також днем народження християнської церкви. Сьогодні всі оселі та храми мають бути прикрашені зеленню, яка символізує оновлення душі.



7 червня християни святкують Зелені свята

Що не можна робити на Трійцю

Як і в будь-яке велике релігійне свято, на Трійцю забороняється займатися важкою фізичною роботою. Не можна прибирати в будинку, шити чи в’язати.

В це свято не можна стригти волосся, адже за повір’ям можна втратити свою силу та стати більш вразливішим до нечистої сили.

Сьогодні забороняється купатися у водоймах, оскільки в цей день можна втопитися.

Щоб не зустрів вас блуд, цього дня не можна самому йти в ліс.

Вважається, що на Трійцю не варто призначати весілля, адже нічого хорошого таку сім'ю не чекає.

У свято Трійці потрібно постаратися не думати про погане, не заздрити і не злитися на когось, бо нічим хорошим це не закінчиться.