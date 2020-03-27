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Коли Трійця у 2020 році: дата свята в Україні

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Трійця в Україні 2020 / Status Quo

Кожного року дата Трійці припадає на інший день. Пов’язано це з тим, що свято Трійці вираховують від п’ятдесятого дня після Великодня. У 2020 році Трійця припадає на 7 червня. Це свято є одним з 12 найважливіших християнських свят.

День Святої Трійці також називають Зеленими святами. У цей день віряни прикрашають свої оселі зеленню та квітами. Свято припадає на неділю, тож українці будуть мати вихідний у понеділок, 8 червня. Таким чином у нас будуть три вихідних поспіль – 6, 7, 8 червня.

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День Святої Трійці вважається днем народження Святої Вселенської соборної апостольської Церкви. Також це свято присвячене зішестю Святого Духа на послідовників Христа.

Що відомо про День Святої Трійці

Саме апостоли, які були учнями Сина Божого, вирішили вперше відсвяткувати Трійцю. Цим святковим днем вони хотіли увіковічити велику подію, коли на них зійшов Святий Дух.


Свята Трійця

Після сходження Святого Духа апостоли знайшли здатність говорити різними мовами світу, щоб нести слово Боже в різні країни. Також учні навчилися зцілювати і передбачати майбутнє. Усі апостоли виконали своє призначення і вирушили по світу розповідати про життя Господнє і його смерть за гріхи всього людства.

Офіційно Трійцю відсвяткували в 381 році, коли в Константинополі був скликаний II Вселенський собор, де затвердили догмат про рівність всіх Божих осіб. Стародавні слов'яни звернули увагу на Трійцю лише через 300 років після хрещення Русі, в кінці XIII – початку XIV століть.

Які існують традиції свята

На Зелені свята християни прикрашають свої домівки гілками дерев (липа, береза, дуб, клен) і травами(лепеха, м’ята, чербець, меліса), адже запашна зелень і квіти символізують відродження всього живого на землі. З цим днем пов'язано багато народних звичаїв і обрядів.


Зелені свята 2020

День Святої Трійці – веселе і радісне свято.У цей день за столом збирається уся велика родина. Дні перед Трійцею називаються Клечальним або Русальним тижнем, а перші три дні після – Зеленими святами.

До святкування Трійці наші пращури підходили дуже ретельно, тож обряди і прикмети збереглися ще до наших днів.

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Перед Зеленими святами, треба повністю очистити своє житло і завершити всі справи. Рекомендується в цей день відвідати святкову церковну службу, принісши із собою зелений букет з трав і квітів. На Трійцю не можна сумувати, ображатися на когось і думати про погане.

Свято Трійці припадає на той час, коли розквітають квіти. Тож незаміжні дівчата роблять вінки і пускають їх на воду. Якщо вінок буде плисти швидко – значить рік буде вдалим, якщо повільно – будуть деякі труднощі, якщо затонув – до біди.

Однак заходити у воду не бажану. Кажуть, що в цей період з води виходять русалки. Гарною прикметою було парубку посвататися на Трійцю, тоді життя у подружжя буде щасливе і довге.

Автор: Квітослава Туз
Теги: LifeStyle Традиції Великдень
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