16 червня відбудеться прем'єра вистави для дорослих "Містер Баттерфляй". Втім, зважаючи на карантинні обмеження, показ пройде в онлайн-режимі. Актори демонструватимуть гру в Zoom, а глядачі навіть зможуть брати участь в гейміфікованому дійстві.

Художній керівник театру "Актор" Слава Жила в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що є експериментом, адже театральні дії вперше відбуватимуться в Zoom. І зауважив, що у виставі все – не дуже просто.

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Також він пояснив, що глядачі безпосередньому братимуть участь. Вони будуть голосувати, оцінювати героїв, визначати, скільки балів їм нараховуватиметься.

"Будуть герої, які не збігатимуться і не виконуватимуть всі завдання. Глядач вирішуватиме – видаляти їх з контексту ефіру, чи залишати. Вся відповідальність лежатиме на глядачах, які братимуть участь", – зазначив Слава Жила.

За його словами, це не просто гейміфікована вистава. Адже там ніби все просто, але в ній постійно потрібно брати участь.



Слава Жила / Фото Укрінформ

Продюсер вистави відзначив, що сюжет у виставі побудований на реальних подіях. Відтак, написані реальні монологи. За основу взято п'єсу іспанського драматурга Жорді Гальсерана "Метод Гронхольма".

Довідка. У п'єсі "Метод Гронхольма" описано співбесіду з чотирма кандидатами на посаду топменеджера в одній з компаній. Однак протягом всієї дії відбувається герої, як і глядачі, по-новому бачать себе, світ, до якого належать, і зовсім по-іншому все переосмислюють.

Слава Жила розповів, що сюжет іспанського драматурга взяли за основу п'єси "Містер Баттерфляй", повністю переробили, але залишили історію про те, як приходять здобувачі вакансій і намагаються пройти дуже складну співбесіду, в якій все не просто так.

Зауважимо, що вистава призначена для дорослої аудиторії. Попри це, художній керівник театру "Актор" розповів, що у нього навіть є знайомі, які казали, що прийдуть на неї з дітьми.

Я казав, що не потрібно це робити, тому що там, справді, є трішечки еротики, насилля. Це все зроблено в межах постановки кіно, театру, мистецтва. Тому нічого там немає такого,

– зізнався він.

На думку Слави Жили, слід прийти і подивитися цю виставу, аби зрозумтіи, що театр набув ще нової форми. Адже до цього онлайн-вистави не робили.

Скандал зі звинуваченням в об'єктивації і сексизмі

Акторка Оксана Черкашина опублікувала на своїй фейсбук-сторінці пост, в якому оприлюднила скріншоти пропозиції 18+ від художнього керівника театру "Актор" Слави Жили для акторів та акторок. Зокрема, за виконання таких дій на сцені пропонувалися кошти.

Скандал набув суспільного розголосу. Зокрема, в мережі почали ширитися звинувачення у об'єктивації, сексизмі та навіть харасменті. У фейсбуці з'явилась сторінка "Насилля в театрі", в якій публікуються історії про відповідні випадки в театрі.

Слава Жила прокоментував в ефірі 24 каналу цю історію. За його словами, це не такий вже скандал, а, як зараз модно казати, – хайп.

Він спричинився, я йому дав можливість розростися. Тому що 3 дні я нічого нікому не казав. І давав можливість, щоб усі вийшли за грані, всі ЗМІ до мене звернулись за коментарями,

– зазначив він.

На його думку, в цьому нема нічого такого. Адже якби сексизм, об'єктивація, насильство чи харасмент у театрі відбувалися, то про це вже всі знали б.

Також Слава Жила зауважив, що побачив допис, в якому акторка Оксана Черкашина відзначила його, і згодом вибачився перед всіма, кому зашкодили його слова. Однак наголосив, що вони були вирвані з контексту.

Художній керівник театру "Актор" Слава Жила розповів про скандальну виставу: відео