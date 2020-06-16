Трохи еротики та насилля: в Україні покажуть скандальну Zoom-виставу "Містер Баттерфляй" 18+
16 червня відбудеться прем'єра вистави для дорослих "Містер Баттерфляй". Втім, зважаючи на карантинні обмеження, показ пройде в онлайн-режимі. Актори демонструватимуть гру в Zoom, а глядачі навіть зможуть брати участь в гейміфікованому дійстві.
Художній керівник театру "Актор" Слава Жила в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів, що є експериментом, адже театральні дії вперше відбуватимуться в Zoom. І зауважив, що у виставі все – не дуже просто.
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Також він пояснив, що глядачі безпосередньому братимуть участь. Вони будуть голосувати, оцінювати героїв, визначати, скільки балів їм нараховуватиметься.
"Будуть герої, які не збігатимуться і не виконуватимуть всі завдання. Глядач вирішуватиме – видаляти їх з контексту ефіру, чи залишати. Вся відповідальність лежатиме на глядачах, які братимуть участь", – зазначив Слава Жила.
За його словами, це не просто гейміфікована вистава. Адже там ніби все просто, але в ній постійно потрібно брати участь.
Слава Жила / Фото Укрінформ
Продюсер вистави відзначив, що сюжет у виставі побудований на реальних подіях. Відтак, написані реальні монологи. За основу взято п'єсу іспанського драматурга Жорді Гальсерана "Метод Гронхольма".
Слава Жила розповів, що сюжет іспанського драматурга взяли за основу п'єси "Містер Баттерфляй", повністю переробили, але залишили історію про те, як приходять здобувачі вакансій і намагаються пройти дуже складну співбесіду, в якій все не просто так.
Зауважимо, що вистава призначена для дорослої аудиторії. Попри це, художній керівник театру "Актор" розповів, що у нього навіть є знайомі, які казали, що прийдуть на неї з дітьми.
Я казав, що не потрібно це робити, тому що там, справді, є трішечки еротики, насилля. Це все зроблено в межах постановки кіно, театру, мистецтва. Тому нічого там немає такого,
– зізнався він.
На думку Слави Жили, слід прийти і подивитися цю виставу, аби зрозумтіи, що театр набув ще нової форми. Адже до цього онлайн-вистави не робили.
Скандал зі звинуваченням в об'єктивації і сексизмі
Акторка Оксана Черкашина опублікувала на своїй фейсбук-сторінці пост, в якому оприлюднила скріншоти пропозиції 18+ від художнього керівника театру "Актор" Слави Жили для акторів та акторок. Зокрема, за виконання таких дій на сцені пропонувалися кошти.
Скандал набув суспільного розголосу. Зокрема, в мережі почали ширитися звинувачення у об'єктивації, сексизмі та навіть харасменті. У фейсбуці з'явилась сторінка "Насилля в театрі", в якій публікуються історії про відповідні випадки в театрі.
Слава Жила прокоментував в ефірі 24 каналу цю історію. За його словами, це не такий вже скандал, а, як зараз модно казати, – хайп.
Він спричинився, я йому дав можливість розростися. Тому що 3 дні я нічого нікому не казав. І давав можливість, щоб усі вийшли за грані, всі ЗМІ до мене звернулись за коментарями,
– зазначив він.
На його думку, в цьому нема нічого такого. Адже якби сексизм, об'єктивація, насильство чи харасмент у театрі відбувалися, то про це вже всі знали б.
Також Слава Жила зауважив, що побачив допис, в якому акторка Оксана Черкашина відзначила його, і згодом вибачився перед всіма, кому зашкодили його слова. Однак наголосив, що вони були вирвані з контексту.
Художній керівник театру "Актор" Слава Жила розповів про скандальну виставу: відео