24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Тролі 2: Світове Турне": з'явилися нові постери та український трейлер популярного мультфільму

133 Читать новость на русском
"Тролі 2": сюжет, трейлер і дата прем'єри / IMDb

До виходу на великий екран готується друга частина мультфільму про тролів, яка отримала назву "Тролі 2: Світове турне". До прем'єри залишилося небагато. Про це свідчать нові персонажні постери, опубліковані в мережі.

"Тролі 2" стануть прямим однойменний продовженням першої частини, яка вийшла на екрани у 2016 році. Виробництвом оригінальної частини займалася студія DreamWorks Animation, яка наразі працює над створенням "Тролів 2".

До теми: Мультфільми "Мадагаскар" і "Тролі" отримають продовження у вигляді серіалів: подробиці

У крісла режисерів сіли Волт Дорн, який розпочав кар'єру з мультфільму "Губка Боб квадратні штани", та Девід П. Сміт, а сценарій писали Джонатан Айбел і Гленн Бергер. Сюжет другої частини дещо запозичено з фільму "Месники: Війна нескінченності". Один із головних героїв мріє зібрати шість елементів, які повинні зробити його наймогутнішим.

Якщо бути точним, сюжет анімаційної картини "Тролі 2: Світове Турне" розгортається через чотири роки після того, як Мачок та його друзі врятували свій край від огидних бергенів. Якось головні герої Мачок і Пагін дізнаються, що вони не єдині тролі в цьому світі. Ба більше, їхня улюблена музика не всім до душі. Найбільше вона мішає рокеру, який має намір зібрати всі струни з усіх їхніх світів і стати наймогутнішим тролем з небаченою силою.

На офіційній сторінці української філії Universal Pictures в інстаграмі з'явилися перші персонажні постери, на яких фанати зможуть побачити та впізнати своїх улюблених героїв. Додамо, що український трейлер підірвав мережу ще восени 2019 року. Прем'єра мультфільму в Україні запланована на 19 березня 2020 року.
 

Фото: Instagram / @universalpicturesua

"Тролі 2": трейлер українською дивитися онлайн

 

З днем народження: красиві привітання у прозі та віршах
сьогодні
459520
Теги: LifeStyle Кіно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 16:31 "Джентльмени": гайрічівські бандити у стильних костюмах
Юлія Ліпенцева 255
2 лютого 12:05 Чи знаєте ви тексти "Кузьми"? Перевірте свої знання
17189
2 лютого 09:20 5 років без Кузьми: хіти, які ми пам'ятаємо до сьогодні
Уляна Журба 2730
1 лютого 19:21 Національний відбір на Євробачення-2020: пісні учасників
Юлія Турелик 9716
1 лютого 09:29 Місячний календар стрижок на лютий 2020: цікаві поради
Квітослава Туз 2725
Новини
Більше новин
Залиште відгук