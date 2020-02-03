"Тролі 2: Світове Турне": з'явилися нові постери та український трейлер популярного мультфільму

До виходу на великий екран готується друга частина мультфільму про тролів, яка отримала назву "Тролі 2: Світове турне". До прем'єри залишилося небагато. Про це свідчать нові персонажні постери, опубліковані в мережі.

"Тролі 2" стануть прямим однойменний продовженням першої частини, яка вийшла на екрани у 2016 році. Виробництвом оригінальної частини займалася студія DreamWorks Animation, яка наразі працює над створенням "Тролів 2".

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У крісла режисерів сіли Волт Дорн, який розпочав кар'єру з мультфільму "Губка Боб квадратні штани", та Девід П. Сміт, а сценарій писали Джонатан Айбел і Гленн Бергер. Сюжет другої частини дещо запозичено з фільму "Месники: Війна нескінченності". Один із головних героїв мріє зібрати шість елементів, які повинні зробити його наймогутнішим.

Якщо бути точним, сюжет анімаційної картини "Тролі 2: Світове Турне" розгортається через чотири роки після того, як Мачок та його друзі врятували свій край від огидних бергенів. Якось головні герої Мачок і Пагін дізнаються, що вони не єдині тролі в цьому світі. Ба більше, їхня улюблена музика не всім до душі. Найбільше вона мішає рокеру, який має намір зібрати всі струни з усіх їхніх світів і стати наймогутнішим тролем з небаченою силою.

На офіційній сторінці української філії Universal Pictures в інстаграмі з'явилися перші персонажні постери, на яких фанати зможуть побачити та впізнати своїх улюблених героїв. Додамо, що український трейлер підірвав мережу ще восени 2019 року. Прем'єра мультфільму в Україні запланована на 19 березня 2020 року.



Фото: Instagram / @universalpicturesua

"Тролі 2": трейлер українською дивитися онлайн