Троє українських виконавців зіграють на шоукейс-фестивалі в Британії: чому це важливо

Реперка alyona alyona, рок-гурт Love'n'Joy та шанувальники фанку Blooms Corda відіграють свої сети на британському фестивалі The Great Escape.

Зараз ви напевно скажете – ок! "Рибки рибки" від виховательки дитсадка ми вже чули, знаємо. А хто ці Love'n'Joy та Blooms Corda? Та й що за фестиваль? Якийсь напевно місцевий.

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Ні! Фестиваль The Great Escape – це місце, де колись починали такі артисти як Ед Ширан та Адель.

Для довідки: Володар Греммі Ед Ширан зібрав 4,5 мільярда переглядів на ютуб під кліпом Shape of You. Адель – збирає Греммі як гриби, а ще має в кишені Оскара та Золотого глобуса за саундтрек до фільму про Джеймса Бонда.

І ще раз – ці артисти колись стояли на сцені фестивалю нової музики The Great Escape. На нього приїжджають саме молоді і ще маловідомі, але перспективні, виконавці. А ще представники студій звукозапису, лейблів та фестивалів. Тобто, є шанс потрапити зі своїм творінням на очі поважним людям у музіндустрії. І це однозначно – великий шанс.

Дивіться відеокліп гурту Love’n’Joy:

Слухайте атмосферних Blooms Corda:

Як артисти змогли вийти на такий рівень: Показати свою творчість на такому потужному майданчику артисти зможуть завдяки Українському інституту. Так, тут дала поштовх держава. Програму підтримки запустили тільки цього року. І це дійсно дуже круто, що нарешті молоді виконавці мають змогу претендувати на державну підтримку.

Як доєднатися: Програма Extra Sound протягом цього року оголосить ще чотири відкриті конкурси для участі представників від України на Міжнародних шоу-кейсах. Відправити заявку зможе будь-який артист – молодий і невідомий, чи відомий і не молодий. Головні вимоги – мати 18 років, українське громадянство та знати англійську мову.

Відбирають учасників спільно представники фестивалю та Український інститут. Тим, кому пощастило пройти відбір – держава купить квитки туди і назад, профінансує проживання в готелі та організаційний внесок за участь у фесті.

Тож якщо у вас є що показати і ви впевнені, що ваша музика має лунати з кожної праски – вам на сайт Українського інституту.

Ну а alyona alyona, Love’n’Joy та Blooms Corda лишається тільки побажати бути почутими і поміченими на фестивалі The Great Escape.



alyona alyona



Blooms Corda