Труси і крихітний топ: Кім Кардашян зізналась, в чому вона полюбляє засинати

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Кім Кардашян полюбляє засинати в трусах та топ
Кім Кардашян полюбляє засинати в трусах та топ / Instagram / @kimkardashian

Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардашян полюбляє дивувати прихильників несподіваними заявами. Днями акторка та бізнесвумен зізналась, в чому вона щодня засинає.

Кім Кардашян полюбляє брати участь у сексапільних зйомках. Акторка часто позує перед камерами у звабливій білизні або ж взагалі без неї. Такий образ для Кім, як виявилось – це буденний look.

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В прямому ефірі одного з американських телешоу зірка зізналась, що полюбляє спати в трусах та крихітному топі або бюстгальтері. Водночас її чоловік, репер Каньє Вест, теж полюбляє засинати голяка або ж в трусах, передає People.

Я сплю в трусиках та маленькому топі,
– заявила Кім Кардашян.

Окрім цього, знаменита американка зізналась, що нехтує б'юті-порадами косметологів та навіть на ніч робить макіяж. Все тому, що кім Кардашян завжди хоче мати гарний вигляд.

"Навіть якщо я зранку не зможу мати ідеальний гламурний вигляд, все одно спатиму чудово.  Можливо, я псую свою шкіру, але потім упродовж кількох днів рятую її (косметичними засобами, – 24 канал)", – додала Кім. 

 

Теги: LifeStyle Кім Кардашян
Джерело: Lifestyle
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