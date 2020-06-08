Популярна співачка Олександра Заріцька, яка є солісткою відомого українського гурту KAZKA, здивувала фанатів роликом, який поширила в мережі. На відео знаменитість постала у пікантному образі та показала запальні танці на балконі.

Солістка знаменитого колективу KAZKA спантеличила фоловерів дикими танцями. Ролик, який вона поширила на сторінці гурту в інстаграмі, швидко розбурхав мережу та викликав активні обговорення. За день його переглянули понад 70 тисяч разів.

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На відео зірка позує у чорних трусиках та вільній сорочці сірого кольору. У такому еротичному вбранні Олександра влаштувала дикі танці на балконі. Вона нічого не соромилася та продемонструвала свої пишні форми. Під час запального танцю вокалістка швидко рухала ногами та махала руками.

Ролик був знятий на відпочинку, адже з вікна видніються пальми та безмежний океан. У дописі Заріцька зазначила, що має настрій танцювати для всіх хейтерів. Також вона анонсувала прем'єру нового треку, яка відбудеться вже зовсім скоро. І зазначила, що таким чином святкує черговий творчий здобуток.