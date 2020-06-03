Американський кіноактор та зірка голлівудських фільмів Джордж Клуні рідко реагує на події у світі та віддає перевагу залишатись у стороні всіх критичних ситуацій. Але протести у США, що відбуваються через вбивство темношкірого чоловіка Джорджа Флойда, наштовхнули його на декілька думок, які він сформував у короткому есе для громадськості.

Впродовж карантину 59-річний Джордж Клуні залишався в ізоляції разом зі своєю дружиною Амаль Клуні та двома дітьми. Правда невідомо, чи відпочивав він на віллі в Італії, чи у США. Але події, пов'язані з протестами у США, де мирні акції стрімко переросли у мародерство та практично зону бойових дій у штатах, змусили кіноактора звернутись до американців і світу з проханням зупинитись. Про це повідомляють у The Daily Beast.

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Чоловік згадав декілька подібних випадків в історії США, пов'язані з расизмом, зокрема про виправдання чотирьох білошкірих офіцерів поліції Лос-Анджелеса судом присяжних, які жорстоко побили темношкірого будівельника Родні Кінга.

Пропонуємо вам найяскравіші цитати з есе Джорджа Клуні:

"Ми поки не знаємо, коли ці протести припиняться. Ми сподіваємося і молимося, що в їх процесі ніхто не загине. Але ми також знаємо наперед, що практично нічого не зміниться…"

"Гнів і розчарування, які ми знову бачимо на наших вулицях, є лише нагадуванням про те, як мало ми виросли як країна з нашого первородного гріха рабства. Той факт, що ми більше не купуємо і не продаємо інших людей, не є знаком честі. Нам потрібні системні зміни в наших правоохоронних органах і в нашій системі кримінального правосуддя. Нам потрібні політики, які в рівній мірі відображають основну справедливість для всіх своїх громадян".

"Це наша власна пандемія. Вона заражає всіх нас, і через 400 років нам ще досі треба знайти вакцину. Здається, ми перестали навіть шукати її і просто намагаємося лікувати рану індивідуально. І ми точно не справляємося. Так що на цьому тижні, коли ви будете думати про те, що робити, щоб вирішити ці проблеми, просто згадайте про те, хто створив їх. Є лише один спосіб створити справжні зміни в цій країні. Проголосувати".

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