Британська співачка Адель після неймовірного схуднення вкрай рідко публікує дописи у блозі. Однак вікенд вона вирішила провести з серіалом "Я можу тебе знищити" та не могла приховувати захвату від побаченого.

Тому новий допис в інстаграмі Адель повністю присвятила новинці 2020 року. Співачка переконує, що це найкращий серіал, який вона коли-небудь бачила. Комедійна драма настільки захопила зірку, що вона не могла відірватись від екрану та пережила чи не всі емоції: від шоку та здивування до радості і смутку.

Дивіться також Адель вразила стрункістю у мінісукні: зміни її фігури шокують

"Я можу тебе знищити" – це найкращий серіал, який я подивилася на британському телебаченні за дуже багато років. Він корисний, незручний, веселий, але водночас жахливо сумний, а потім ти почуваєшся ніяково... Вам захочеться запитати подруг про те, чого раніше ви не робили. Потім щось змусить вас вибігти на вулицю, де вам захочеться сміятися так сильно, немов божевільному, а потім ви проплачете кілька годин! Я ніколи не відчувала стільки емоцій одночасно!" – написала Адель.

Про що серіал "Я можу тебе знищити"

Серіал "Я можу тебе знищити" вийшов на екран у перші дні червня 2020 року та одразу ж наробив галасу у мережі. А все тому, що режисер Сем Міллер вирішив порушити тему сексуального насилля.

За сюжетом, головна героїня Арабелла Ессіуеду веде свій блог та світське життя. Дівчина написала книгу "Хроніки ситого тисячоліття", викривши неідеальність суспільства. Однак її спокійні будні завершуються після вечірки з друзями. Вранці Арабелла дізнається, що в її напій додали наркотик, а вона стала жертвою сексуального насилля. Героїня намагається відновити попереднє життя, але все змінилось безповоротно.

До теми: "Шерлок" і не тільки: найкращі британські серіали, на які не шкода витратити час

Серіал складається всього з 4 епізодів, тому його можна переглянути упродовж дня. Головною акторкою стрічки стала режисерка та зірка британського телебачення Міхаела Коел.

Дивіться трейлер до серіалу "Я можу тебе знищити": відео