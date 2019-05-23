Це боляче, – екс-учасниця "Холостяка" прокоментувала поцілунки Добриніна з іншими дівчатами

У п'ятницю, 17 травня, в ефіри вийшов найбільш очікуваний випуск шоу "Холостяк-9" – знайомство з батьками головного холостяка країни – Нікіти Добриніна. Однак одній з дівчат Софії не вдалося виправдати очікувань холостяка, відтак вона покинула проект.

Софія відверто прокоментувала свою участь у шоу в інтерв'ю виданню "КП в Україні".

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За словами екс-учасниці "Холостяка-9", Нікіта знав про те, що інші дівчати дізнаються про його поцілунки з кимось і мав розуміти, що цим він робить боляче.

Я просто була шокована. Думала: "Ого, Нікіта, ось це ти молодець! Не втратив можливість". А я там надію плекала, що я була перша. В принципі я з тих людей, які думають: "Хочеш – роби". Але повинні бути рамки. Холостяк повинен розуміти, що дівчата про це дізнаються і ти зробиш їм боляче. Це було негарно з боку Нікіти. Але це його життя, і він робив те, що вважав за потрібне. Я його в жодному разі не звинувачую,

– заявила Софія.

Вона наголосила, що сильно боляче, коли "відмовляють і ранять твої почуття". Крім того, Софія додала, що з нею Нікіта був одним, а перед камерою зовсім іншим.

Всі епізоди шоу не дивилася, тому що деякі його коментарі мене поранили. Зараз я сама його не розумію, хоча на проекті так не здавалося. Подивившись кілька фрагментів з шоу, думаю: "Чому при мені ти один, а перед камерою зовсім інший". Це дивно і неприємно,

– зазначила дівчина.

Для ФАКТІВ екс-учасниця "Холостяка" розповіла, що перед церемонією нагородження трояндами у неї було передчуття, що вона покине проект.

"Передчуття було, причому воно з'явилося ще раніше – дорогою з Чернівців, де я знайомилася з батьками Нікіти. Пам'ятаю, я заснула в автобусі і мені наснилася мама Нікіти. Несподівано прокинулася від того, що вона сказала мені: "У тебе все буде добре, але не цього разу". І я зрозуміла, що піду. А перед церемонією було багато моментів, які здалися мені знаками. І тоді я вирішила, що це останній день на проекті і потрібно просто насолоджуватися всім, що тут відбувається. А коли я підійшла до Нікіти на церемонії троянд, і він мене щось говорив, перед тим як попрощатися, мені хотілося йому лише сказати: "Що ти ще кажеш? Просто пішли". Тому що аж надто очевидним було те, що має статися. Але насправді я рада, що все так сталося", – сказала Софія.

Що відомо про шоу "Холостяк"?Це реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту "The Bachelor". Головним героєм 9 сезону став ведучий телеканалу М1 і радіостанції "Русское радио Україна", головний редактор чоловічого журналу XXL (Україна) Нікіта Добринін.



У кожному випуску головний герой зустрічатиметься з одною або відразу декількома дівчатами у різних місцях. Під час зустрічей дівчата повинні сподобатися Холостяку, щоб зацікавити його і позбутися конкуренток.