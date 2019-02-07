Це буде інший Сергій, – Лазарєв вперше прокоментував свою участь у Євробаченні-2019

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Сергій Лазарєв
Сергій Лазарєв / Instagram / @lazarevsergey

8 лютого стало відомо, що відомий російський виконавець Сергій Лазарєв вдруге представить Росію на міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Однак з якою піснею виконавець поїде представляти країну на музичній події в Тель-Авіві наразі невідомо.

Про свою участь у пісенному конкурсі Лазарєв прокоментував в інтерв'ю Росія24, у якому пояснив, чому зважився на другу спробу.

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За словами співака, він продемонструє дещо абсолютно нове і такого Лазарєва у Європі не знають.

Це буде абсолютно інший Сергій Лазарєв, такого Сергія Лазарєва в Європі ще не бачили. Я не поїду за реваншем, щоб комусь щось довести – ні. Ні, тут – про музику, про те, що є ще можливість зробити щось хороше на сцені "Євробачення",
– заявив представник Росії.

 

Що відомо про участь Сергія Лазарєва в Євробаченні у минулих роках?

Варто додати, що російський артист вже брав участь в конкурсі в 2016 році з композицією You Are the Only One. Тоді ж він посів третє місце після української співачки Джамали та австралійки Дамі Ім. Тоді ж він отримав 491 бал від країн-учасниць конкурсу.

Про другу спробу Сергія Лазарєва в міжнародному конкурсі російські ЗМІ заговорили ще в середині січня 2019 року, але інформацію тоді так ніхто й не підтвердив. Як зазначало російське видання Super, у графіку артиста все було розписано до кінця квітня, однак у травні у нього не було заплановано жодного концерту.

Коли і де відбудеться Євробачення-2019?Півфінали головного конкурсу Євробачення в Ізраїлі заплановано на 14 та 16 травня, а фінал відбудеться 18-го травня. Востаннє Ізраїль приймав у себе Євробачення в 1979 та 1999 роках. У 2018 році перемогу здобула ізраїльська співачка Нетта Барзілай із піснею "Toy".

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Теги: LifeStyle Новини культури Сергій Лазарєв Євробачення 2019 Євробачення Музика
Джерело: 24 канал
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