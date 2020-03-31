Це була інша реальність: Вікторія Бекхем показала фотосесію для Vogue, зроблену до пандемії

Британська дизайнерка та співачка Вікторія Бекхем стала запрошеною зіркою мексиканського Vogue, зйомку для якої команда робила ще задовго до пандемії коронавірусу. Вікторія зізналась, що зараз вкрай складно публікувати такі фото в мережі.

Квітневий випуск Vogue Mexico прикрасила світлина з розкішною Бекхем. 45-річна жінка позувала на обкладинці у сексуальній мінісукні чорного кольору, яка вдало підкреслювала її стрункі ноги та відверте декольте.

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Вікторія Бекхем для мексиканського Vogue / Фото: Vogue Mexico, An Le

"Я сумнівалася, публікувати ці фото чи ні... Ця обкладинка була знята в той час, який зараз здається іншою реальністю. Кілька місяців тому я весело проводила час з неймовірною командою на зйомці Vogue Mexico в Нью-Йорку. Сподіваюся, наша творча індустрія продовжить виконувати свою місію, дозволяючи ненадовго вислизати від реальності і надихатися. Спогади про цю зйомку наповнюють мене радістю, тому я вирішила поділитися знімками", – пояснила Вікторія Бекхем на власній сторінці в інстаграмі.

На інших фотографіях, автором яких став митець під ім'ям An Le, Вікторія одягнула стильні блузи та облягаючі сукні, а її образи доповнювали прикраси та яскравий макіяж у синьо-золотистих відтвінках. Проникливий погляд Бекхем та її витончені руки на знімках точно не залишили байдужими вірних прихильників дизайнерки.



Вікторія Бекхем для мексиканського Vogue / Фото: Vogue Mexico, An Le