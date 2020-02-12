Це була катастрофа, – Маколей Калкін про провалений кастинг на роль в "Одного разу в Голлівуді"

Голлівудському акторові Маколею Калкіну вдалося прославитися у 10-річному віці завдяки ролі кмітливого Кевіна МакКалістера. Тоді, здавалося, перед ним завжди відкриватимуться усі двері. Однак тепер дорослий 39-річний американець не соромиться розповідати про свої невдачі в Голлівуді.

Маколей Калкін знявся для іноземного видання Esquire. Нові фото та цікаве інтерв'ю з актором з'явилося в мережі напередодні, 11 лютого.

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Під час розмови з журналістами голлівудська зірка зачепив чимало тем, зокрема, розповів про свій кар'єрний ріст і те, які ролі хотів би отримати в майбутньому.

За словами Калкіна, йому не завжди вдається отримати те, що він хоче. Саме так трапилося з роллю у фільмі культового режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді", який вийшов на екрани влітку 2019 року.

Це була катастрофа. Я б сам себе не найняв. У будь-якому випадку я жахливий у плані кастингів, тим паче це було моє перше прослуховування за останні вісім років,

– зізнався зірка "Сам удома".

Однак 39-річний Маколей Калкін не уточнив, на роль якого персонажа претендував. Нагадаємо, головні ролі у стрічці Тарантіно зіграли Леонардо Ді Капріо, Бред Пітт і Марго Роббі. До слова, за роль у фільму Бред Пітт отримав свій перший Оскар.

До речі, Творці римейку "Сам удома" назвали імена акторів, які зіграють у перезавантаженні



Маколей Калкін для Esquire