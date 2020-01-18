Це були практично всі мої гроші, – Дантес розповів про перший дорогий подарунок для дружини
Український співак та телеведучий відверто зізнався, що на перший найдорожчий подарунок для дружини витратив 400 доларів. Колись для нього ця сума була захмарною і він вирішив розкішно відзначити одну з річниць. Володимир Дантес запевнив, що зараз дарує Наді більш дорогі подарунки частіше, проте жоден з них більше не приніс таких емоцій.
Володимир Дантес та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва разом впродовж дев'яти років. Їхні стосунки постійно проходять випробування на міцність, адже парі часто доводиться вирушати у тривалі робочі поїздки. Проте зіркове подружжя знаходить у цьому свою романтику, стверджуючи, що для артистів головне цінувати унікальні моменти зі своєю коханою людиною.
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В інтерв'ю для видання Peopletalk, Володимир зізнався, що їхня пара переживала різні матеріальні часи. Колись на подарунок для коханої знаменитий чоловік витратив всі свої гроші. Тоді сума в 100 доларів здавалася захмарною. Але він більше ніколи не відчував тих емоцій, як у часи безгрошів'я, незважаючи на те, що зараз витрачає на подарунки значно більші суми.
В одну з наших річниць я зняв крутий номер в готелі "Опера" в Києві за чотириста доларів на добу. У ньому ми провели цілий день і, як у фільмі "Кучерява Сью", пішли в Макдоналдс, купили Хеппі Міл і їли в цьому дорогому номері. Було круто. Для мене це був найдорожчий тоді подарунок – це були практично всі мої гроші. Проте зараз, коли я дарую кросівки Balenciaga або сумку – це теж круто, але не ті відчуття, коли у тебе зовсім немає грошей,
– розповів Дантес.
Артист переконаний, що запорука їхнього щасливого шлюбу – життя разом. Дантес з власного прикладу порадив закоханим якомога швидше з'їжджатися, адже лише розділяючи з людиною спільний побут можна зрозуміти її цілком.
Незважаючи на понад чотири роки подружнього життя, пара лише замислюється про дітей. Володимир зауважив, що для своїх нащадків важливо знаходити час, якого у них зараз обмаль.
Є такий стендапер Сергій Орлов, який одного разу сказав: "Я здивований, як люди намагаються зробити нових людей просто тому, що суспільство говорить, що потрібно робити нових людей". Потрібно думати про те, чи зможеш ти забезпечити їх увагою, матеріальним і всім іншим,
– зізнався артист.