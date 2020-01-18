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Це були практично всі мої гроші, – Дантес розповів про перший дорогий подарунок для дружини

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Володимир Дантес та Надя Дорофєєва / Instagram / @vladimirdantes

Український співак та телеведучий відверто зізнався, що на перший найдорожчий подарунок для дружини витратив 400 доларів. Колись для нього ця сума була захмарною і він вирішив розкішно відзначити одну з річниць. Володимир Дантес запевнив, що зараз дарує Наді більш дорогі подарунки частіше, проте жоден з них більше не приніс таких емоцій.

Володимир Дантес та солістка гурту "Время и Стекло" Надія Дорофєєва разом впродовж дев'яти років. Їхні стосунки постійно проходять випробування на міцність, адже парі часто доводиться вирушати у тривалі робочі поїздки. Проте зіркове подружжя знаходить у цьому свою романтику, стверджуючи, що для артистів головне цінувати унікальні моменти зі своєю коханою людиною. 

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В інтерв'ю для видання Peopletalk, Володимир зізнався, що їхня пара переживала різні матеріальні часи. Колись на подарунок для коханої знаменитий чоловік витратив всі свої гроші. Тоді сума в 100 доларів здавалася захмарною. Але він більше ніколи не відчував тих емоцій, як у часи безгрошів'я, незважаючи на те, що зараз витрачає на подарунки значно більші суми. 

В одну з наших річниць я зняв крутий номер в готелі "Опера" в Києві за чотириста доларів на добу. У ньому ми провели цілий день і, як у фільмі "Кучерява Сью", пішли в Макдоналдс, купили Хеппі Міл і їли в цьому дорогому номері. Було круто. Для мене це був найдорожчий тоді подарунок – це були практично всі мої гроші. Проте зараз, коли я дарую кросівки Balenciaga або сумку – це теж круто, але не ті відчуття, коли у тебе зовсім немає грошей,
– розповів Дантес. 

Артист переконаний, що запорука їхнього щасливого шлюбу – життя разом. Дантес з власного прикладу порадив закоханим якомога швидше з'їжджатися, адже лише розділяючи з людиною спільний побут можна зрозуміти її цілком. 

Незважаючи на понад чотири роки подружнього життя, пара лише замислюється про дітей. Володимир зауважив, що для своїх нащадків важливо знаходити час, якого у них зараз обмаль. 

Є такий стендапер Сергій Орлов, який одного разу сказав: "Я здивований, як люди намагаються зробити нових людей просто тому, що суспільство говорить, що потрібно робити нових людей". Потрібно думати про те, чи зможеш ти забезпечити їх увагою, матеріальним і всім іншим,
– зізнався артист. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Надя Дорофєєва
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