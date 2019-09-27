Це були такі солодкі чотири дні втечі, – Каменських про відпустку з коханим Потапом

Українська виконавиця Настя Каменських (NK) разом з чоловіком Потапом влаштували коротку мандрівку, щоб набратись сил перед гастролями та виходом нового альбому репера MISHA /.

Де відпочивало подружжя – невідомо, але втекти від міської метушні закохані вирішили кілька днів тому. Одним фото з морськими краєвидами та чудовою фігурою Настя все ж поділилась з прихильниками кілька днів тому.

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Після повернення в Київ Настя опублікувала нове спільне фото, на якому постала без макіяжу, але в обіймах Потапа. Зірка зізналась, що цей відпочинок їй двом був дуже потрібний. Артистка також нагадала про вихід нової платівки чоловіка, яка вже набирає популярності на музичних сервісах України.

Так не хочеться розлучатися, нехай і на день! Я до Харкова на концерт, Олексій додому. У мого ведмедика сьогодні великий день, адже вийшов новий альбом і кліп. Тому ви можете вже завантажувати, дивитися і слухати. Це були такі солодкі чотири дні втечі,

– романтично підписала світлину Настя.



Настя Каменських і Потап повернулись з мандрівки / Instagram / @kamenskux

Таким же фото Потап поділився на своїй сторінці в інстаграмі, але підпис до нього залишив у формі їхнього фірмового з Настею тегу "bear and diamond", що в перекладі на українську означає "ведмідь та діамант". Відомо, що цей тег веде свою історію ще з весілля Потапа і Насті у травні 2019-го, а слово "ведмідь" і стало прототипом для назви ліричного альбому Потапа MISHA /.