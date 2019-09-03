Це було боляче, – Маша Єфросиніна згадала, як колись отримала діагноз безпліддя

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Маша Єфросиніна розповіла про діагноз безпліддя
Маша Єфросиніна розповіла про діагноз безпліддя / Instagram / @mashaefrosinina

Популярна телеведуча Маша Єфросиніна наразі виховує двох дітей – 15-річну Нану та 5-річного Олександра. Однак раніше зірка не була впевнена, що стане мамою, адже лікарі поставили їй діагноз безпліддя.

Як медики пояснили Маші Єфросиніній, причиною такого діагнозу були виснажливі дієти, які випробувала зірка. У 20 років вона не планувала ще мати дітей, тому не так болісно сприйняла інформацію про безпліддя. Однак після одруження все змінилось, йдеться у програмі "Життя відомих людей".

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"В ті часи я відчула той діагноз, коли тобі здається, що, ах, щось вигадаю. Я думаю, що це більший такий трагедійний вирок для вже свідомих жінок. Мене тоді врятував вік, чесно вам скажу. Я пам’ятаю, що усвідомлення того, що я не зможу подарувати Тимуру дитину, це було боляче", – згадала Маша Єфросиніна. 

Телеведуча не приховувала діагноз від чоловіка Тимура Хромаєва, який підтримав кохану. Вже за два тижні Маша Єфросиніна дізналась, що вагітна первістком, а через 10 років вдруге стала мамою.

Він не дав мені цю проблему усвідомити, одразу підтримав і сказав, що все буде добре. І ми завагітніли за два тижні... І 10 років не вагітніли з ним. А ми дуже темпераментна пара, він у мене, власне, осетин. Але не було дитини. Лише, коли нам треба було все налагодити, почати нове життя в цьому союзі, Олександр (син подружжя, – LifeStyle 24) прийшов, не задумуючись. Теж дуже швидко,
– додала вона.

Дивіться повне інтерв'ю з Машою Єфросиніною: відео

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Маша Єфросиніна Зіркові діти
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