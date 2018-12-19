Це було для нього дуже важливо, – з ким Бред Пітт відзначив своє день народження

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Бред Пітт з дітьми
Бред Пітт з дітьми / www.gettyimages.com

Американський актор Бред Пітт вчора, 18 грудня, відзначив своє 55-річчя. На відміну від багатьох знаменитостей, які святкують ювілеї, актор віддав перевагу тихому та сімейному відпочинку в колі своїх дітей.

За повідомленнями інсайдерів видання People, для Бреда Пітта було надзвичайно важливо провести цей день зі своїми дітьми: 15-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 10-річними Вів'єн і Нокс. День народження батька проігнорував лише 17-річний Меддокс, який останнім часом немає бажання йти на контакт зі своїм батьком.

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Інсайдери додають, що дітей привезли в будинок Пітта у Лос-Анджелесі в понеділок і залишилися у нього ночувати. Деякі з них відправились додому до Анджеліни Джолі наступного ж ранку, а деякі залишились з батьком до наступного вечора.

Діти залишилися у Бреда на ніч, і це було дуже важливо для нього, так як це було вперше після того, як вони з Анджеліною підписали угоду про опіку,
– розповіло джерело.

Варто додати, що відвідини до батька жорстко контролюються угодою про опіку. Діти екс-подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта повинні лягати спати в певний час та не зловживати телевізором і різними гаджетами. Так триватиме до тих пір, поки терапевти не вирішать, що в цьому більше немає потреби. Сама ж голлівудська актриса не була на дні народженні Пітта, – жінка провела в компанії свого інструктора, який вчив її керувати літаком.

Нагадаємо, що зіркове подружжя Анджеліни Джолі та Бреда Пітта вирішили розлучитись ще в 2016 році. Близько двох років пара вирішує судові питання, зокрема, подружжя ділить опіку над 6 дітьми – 16-річним Меддоксом, 14-річним Паксом, 13-річною Захарою, 12-річною Шайло і 10-річними близнюками Вів'єн і Ноксом. Старший син Меддокс уже раніше заявив, що хоче жити з батьком. Нещодавно зіркове екс-подружжя нарешті підписало "мирну" угоду, в якій детально розписані умови про спільну опіку над дітьми.

Теги: LifeStyle Діти і неповнолітні Бред Пітт Зіркові розлучення
Джерело: Lifestyle
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