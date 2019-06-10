Це було дуже непросто, – Потап розповів, як повідомив сину про одруження з Настею Каменських

Український репер Потап і співачка Настя Каменських одружились 23 травня, однак церемонія і досі залишається найпопулярнішою темою вітчизняних ЗМІ. Днями артист зізнався, як його син Андрій відреагував на новину про весілля батька.

Спогадами він поділився у програмі "Світське життя". За словами Потапа, таку інформацію варто повідомляти дітям поступово і дуже делікатно. Саме тому тривалий час він готував сина до несподіваної новини. Репер переживав, чи не буде нащадок проти весілля, однак хлопчик відреагував на все по-дорослому.

Читайте також: Потап повернувся з медового місяця і зізнався, чому не зробив весілля з Каменських за кордоном

"Робив я все це делікатно, тому що Андрійко дуже любить маму Ірину. Це було не дуже просто мені, я розповідав йому по-трішки. Ми дійшли до того, що я його запитав: "Синку, як ти відреагуєш, якщо я одружуся?" На що він сказав: "Якщо для тебе це добре, то я буду робити все, щоб було добре для мого тата". Я запитав: "Ти прийдеш на моє весілля?" Він сказав: "Так", – поділився Потап.

Окрім цього, він розповів, що з екс-дружиною Іриною Горовою у нього залишились чудові дружні стосунки. Потап запросив колишню кохану на своє весілля та заявив, що завжди матиме до неї особливу повагу, адже вона – мама його дитини.

Найлегше за все посваритися, розійтися, побити горщики, а ми ще й працюємо разом. Ми поважаємо один одного, вона мати мого сина. До неї у мене буде завжди специфічне поважне ставлення. Для Ірини було дуже важливо не виносити стосунки на люди, це не дипломатія, це дружба. Ми ж родичі все ж таки,

– додав артист.

Що відомо про весілля Потапа і Насті Каменських?

Зіркова пара до останнього тримала інтригу та в день церемонії, 23 травня, оголосили про весілля. Потап опублікував відеоролик із назвою "Константа", у якому зізнався в коханні Насті Каменських і розповів, чому вони приховували свої відносини. Водночас у квітні 2019 року NK презентувала пісню "Обіцяю", яка стала своєрідним сиквелом до знакового ролика.

Весільна церемонія Потапа і Насті відбулася у ресторані неподалік Києва. На своє свято Настя Каменських та Потап запросили чи не всіх представників українського шоу-бізнесу, зокрема, Катя Осадча і Юрій Горбунов, Дмитро Ступка з дружиною Поліною, Надя Дорофеєва та Володимир Дантес, "Позитив" з дружиною, Камалія і мільярдер Мохаммад Захур, Вєрка Сердючка, Руслан Квінта з дружиною ді-джеєм Nana, Ірина Горова, Юрій Нікітін та Ольга Горбачова.