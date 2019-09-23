Це було те, що перебуває у середині мене, – Alina Pash про реп-переспів Гімну України

Українська зірка Alina Pash пояснила свою позицію щодо виконання українського гімну в День Незалежності України на головній площі Києва. Тоді вона створила власну реп-врізку композиції, чим викликала шалений шквал критики серед українців.

Йдеться про Ходу гідності, постановником якої став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. У грандіозному дійстві взяли участь військові ЗСУ, волонтери, спортсмени та видатні українці, зокрема, і Alina Pash.

Читайте також: Співачку Alina Pash звинуватили у непатріотизмі та гастролях в Росії: відповідь артистки

Виконання гімну України на Ході гідності: відео

Разом з Тіною Кароль, Мирославом Скориком та Дариною Красновецькою вона заспівала Гімн України, але в авторській манері. Через місяць після події фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-Фактор" пояснила, чому створила власну реп-врізку Гімну України.

Це було те, що перебуває у середині мене, це мій досвід за 26 років. Я – молода дівчина, майже така, як і наша Україна, якій 28 років. Мені захотілося сказати саме так: позитивно, мотиваційно, про сильних жінок, про благородних чоловіків, про нове покоління. Хто не дістав цей меседж, мабуть, вони просто не хочуть його діставати, а хто хотів – той дістав,

– пояснила Alina Pash.

Разом з цим артистка додала, що для виступу на Майдані Незалежності 24 серпня спеціально одягнула не вишиванку, а сорочку з українськими мотивами, яка була заправлена у джинси. Її образ доповнював білий капелюх з хустинкою та ковбойські чоботи.

"Стоячи на Хрещатику з усіма бійцями, я відчувала себе також бійцем, тільки з мікрофоном. Я хотіла почувати себе зручно в тому, у чому я б пішла до бою, а я б пішла туди у сорочці й джинсах", – підкреслила співачка.



Alina Pash на День Незалежності України / Instagram / @alinapash

Хто така Alina Pash?Дівчина ще з дитинства захоплювалась музикою та брала участь у різних фестивалях регіонального значення. У 2012 році їй вдалось пройти кастинг до складу дівочого-гурту Real O, пізніше – в "Гарячий шоколад". Згодом підпрацьовувала на бек-вокалі гурту "С.К.А.Й." та в співачки Ірини Білик. Після цього Аліна вирішила піти з великої сцени і займатись музикою у кількох кавер-гуртах. У 2015 році Alina Pash наважилась взяти участь в телешоу "X-Фактор" 6 сезон, де в кінцевому результаті посіла третє місце.