Це було те, що перебуває у середині мене, – Alina Pash про реп-переспів Гімну України

305 Читать новость на русском
Alina Pash на День Незалежності України
Alina Pash на День Незалежності України / Instagram / @alinapash

Українська зірка Alina Pash пояснила свою позицію щодо виконання українського гімну в День Незалежності України на головній площі Києва. Тоді вона створила власну реп-врізку композиції, чим викликала шалений шквал критики серед українців.

Йдеться про Ходу гідності, постановником якої став відомий кліпмейкер Алан Бадоєв. У грандіозному дійстві взяли участь військові ЗСУ, волонтери, спортсмени та видатні українці, зокрема, і Alina Pash.

Читайте також: Співачку Alina Pash звинуватили у непатріотизмі та гастролях в Росії: відповідь артистки

Виконання гімну України на Ході гідності: відео

Разом з Тіною Кароль, Мирославом Скориком та Дариною Красновецькою вона заспівала Гімн України, але в авторській манері. Через місяць після події фіналістка шостого сезону вокального шоу "X-Фактор" пояснила, чому створила власну реп-врізку Гімну України.

Це було те, що перебуває у середині мене, це мій досвід за 26 років. Я – молода дівчина, майже така, як і наша Україна, якій 28 років. Мені захотілося сказати саме так: позитивно, мотиваційно, про сильних жінок, про благородних чоловіків, про нове покоління. Хто не дістав цей меседж, мабуть, вони просто не хочуть його діставати, а хто хотів – той дістав,
– пояснила Alina Pash.

Разом з цим артистка додала, що для виступу на Майдані Незалежності 24 серпня спеціально одягнула не вишиванку, а сорочку з українськими мотивами, яка була заправлена у джинси. Її образ доповнював білий капелюх з хустинкою та ковбойські чоботи.

"Стоячи на Хрещатику з усіма бійцями, я відчувала себе також бійцем, тільки з мікрофоном. Я хотіла почувати себе зручно в тому, у чому я б пішла до бою, а я б пішла туди у сорочці й джинсах", – підкреслила співачка.

Alina Pash
Alina Pash на День Незалежності України / Instagram / @alinapash

Хто така Alina Pash?Дівчина ще з дитинства захоплювалась музикою та брала участь у різних фестивалях регіонального значення. У 2012 році їй вдалось пройти кастинг до складу дівочого-гурту Real O, пізніше – в "Гарячий шоколад". Згодом підпрацьовувала на бек-вокалі гурту "С.К.А.Й." та в співачки Ірини Білик. Після цього Аліна вирішила піти з великої сцени і займатись музикою у кількох кавер-гуртах. У 2015 році Alina Pash наважилась взяти участь в телешоу "X-Фактор" 6 сезон, де в кінцевому результаті посіла третє місце. 

blog_ava
Заморозки в Україні: де буде найхолодніше
сьогодні
44977
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle День Незалежності Скандал
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
сьогодні 18:05 Місячний календар стрижок на вересень 2019: цікаві поради
7718
5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
сьогодні 14:02 5 фактів про легендарну Соломію Крушельницьку, які приголомшують
Юлія Михайлова 5124
Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
сьогодні 12:41 Що відомо про тур Меган Маркл і принца Гаррі Африкою: головні факти
2214
День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали
сьогодні 12:03 День осіннього рівнодення 2019 року: традиції, прикмети та ритуали
7417
"До зірок": в далекий космос з Бредом Піттом
сьогодні 11:29 "До зірок": в далекий космос з Бредом Піттом
Юлія Ліпенцева 772
Новини
Більше новин
Залиште відгук