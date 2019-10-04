Це було жахливо, – Мейсі Вільямс про те, як її тіло змінювали під час зйомок "Гри престолів"

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Мейсі Вільямс
Мейсі Вільямс / Instagram / @maisie_williams

Серіал "Гра престолів" завершився лише на екрані, а от його персонажі та актори, яким дісталися головні ролі, ще довго не зникатимуть з обкладинок глянців та заголовків таблоїдів. Так, 22-річна Мейсі Вільямс дала відверте інтерв'ю для Vogue, у якому розповіла, чому її жіночність майстерно маскували.

За сюжетом "Гри престолів" деякі з головних героїв, незважаючи на жіночу стать, повинні були виглядати мужньо та безстрашно. Саме такого персонажа, Ар'ю Старк, зіграла 22-річна Мейсі Вільямс. У новому інтерв'ю для Vogue зірка фентезійного серіалу розповіла, як це вплинуло на її ставлення до свого тіла.

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Оскільки серіал вийшов на екрани у 2011 році, а завершився у 2019 році, у глядачів була можливість спостерігати за процесом дорослішання популярної акторки. За словами Мейсі Вільямс, під час зйомок другого сезону її тіло почало набувати жіночних форм, талія стала виразною, а груди продовжували збільшуватися. Проте її завжди маскували під хлопця, оскільки це було передбачено сюжетом.

У мене було дуже коротке волосся, гримери постійно покривали мене брудом і візуально робили мій ніс ширшим, я виглядала мужньо. Вони також стягували мої груди, щоб приховати, що вони виросли. Це було жахливо – протягом шести місяців носити корсети. Мені було соромно,
– заявила Мейсі.

Аря Старк, Мейсі Вільямс
Персонаж Мейсі Вільямс Ар'я Старк / Instagram / @maisie._.maniac

Однак тепер 22-річна акторка радіє, що має можливість сама обирати, що їй одягнути, підкреслювати талію і демонструвати декольте. Зірка "Гри престолів" зізналася, що тепер вона навчилася приймати своє тіло таким, як воно є. До прикладу, на червоній доріжці Еммі Мейсі Вільям з'явилася у чорній сукні з V-подібним вирізом, а також звуженою талією.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Гра престолів
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